Fiica artistei Andreea Bănică, coșmar la școală: ”Merită să fie tratată normal”

Sofia, fiica cântăreței Andreea Bănică, pare să aibă probleme serioase la liceul la care învață. Și, culmea, nu este din cauza materiilor prea dificile, ci din cauza ”moștenirii” de la mama sa.

Fiica cântăreței Andreea Bănică, probleme la școală

Andreea Bănică este una dintre artistele care au făcut senzație în lumea muzicii nu doar cu vocea sau talentul. Ea s-a făcut remarcată și pentru frumusețea etalată cu generozitate, una 100 la 100 naturală, după spusele ei. Iar cea care îi calcă pe urmă, în anumite privințe, este Sofia, fiica ei adolescentă, proaspăt intrată la liceu.

ADVERTISEMENT

Doar că, dacă de cele mai multe ori frumusețea era văzută ca un avantaj, acum lucrurile par să se fi schimbat. Iar fiica celebrei Andreea Bănică pare să fie în situația de a fi victima bullying-ului, susține cântăreața. Iar asta, explică Andreea, o deranjează mai mult decât orice.

”Nu îmi place când i se atrage atenția și i se spune că este frumoasă și poate că nu vrea să învețe. Sunt niște răutăți care nu au loc, nu au locul lor în ziua de astăzi. Suntem la o școală privată și ar trebui să fie tratată ca o fetiță normală, a unui om normal, nu ca fetița mea. Sunt deranjante remarcile acestea, dar le mai las puțin așa…

ADVERTISEMENT

Făceau aluzie la faptul că este frumoasă și nu trebuie să învețe sau nu vrea să învețe. Desi Sofia are note bune, a învățat tot timpul bine, a terminat cu medii peste 9,50 în fiecare an, din clasa întâi, până în clasa a opta. Este un copil silitor, eu nu am stat și nu am făcut niciodată lecțiile cu ea. Merită să fie tratată normal”, spune Andreea Bănică, conform .

Andreea Bănică, atentă la ce se petrece cu Sofia

, în exclusivitate pentru FANATIK, că este foarte atentă cu ce se petrece cu Sofia, fiica ei. Puștoaica a împlinit 14 ani deja, explica artista, iar adolescența poate fi dificilă mai ales pentru copiii ai căror părinți nu se implică cum trebuie în creșterea lor.

ADVERTISEMENT

Iar uneori, ne spunea Andreea Bănică, frumusețea poate fi o povară. ”Sofia are acum 14 ani, e la vârsta adolescenţei şi atunci intervin nişte schimbări hormonale în viaţa ei, în capul ei, în mintea ei, în tot comportamentul ei şi aici suntem atenţi”, spunea artista.

Mai mult decât atât, când vine vorba de educația pe care le-o oferă celor doi copii pe care îi are, Andreea Bănică poate fi caracterizată ca o mămică modernă. Iar asta înseamnă că îi lase să experimenteze, nu le impune condiții strice, dar, totuși, supraveghează situația de la distanță.

ADVERTISEMENT

”Îi voi sprijini mereu”

”Dacă eu n-am fumat, n-am băut, pentru ce ar fuma ei, pentru ce ar bea ei, eu le voi da să încerce oricum. Sofia nici nu vrea să audă de aşa ceva clar, dar în ceea ce îl priveşte pe Noah, vom vedea pe viitor, dar va fi decizia lui.

Eu le voi spune mereu ce e rău şi ce e bine şi că trebuie să aleagă binele întotdeauna. Nu poţi tu, ca părinte să îi impui copilului. (…) Doamne-Fereşte! Niciodată nu voi face asta. Eu îi voi sprijini mereu. Doar le voi spune despre anumite lucruri, dacă sunt bune sau dacă sunt rele şi cu ce îi ajută în viaţă. Dacă le aduce un aport bun sau nu”, ne-a .