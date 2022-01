Fiica cea mare a lui Pavel Bartoș a împlinit 18 ani. Ce i-a transmis prezentatorul de la Românii au talent

Eva, fiica cea mare a lui Pavel Bartoș, a împlinit vârsta de 18 ani, iar prezentatorul de la Românii au talent i-a transmis o urare specială în mediul online.

Fiica cea mare a lui Pavel Bartoș a împlinit 18 ani

Pavel Bartoș are motive de sărbătoare astăzi. Eva, fiica lui cea mare, a devenit majoră, iar i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Moderatorul TV își iubește foarte mult cele trei fiice și își dorește ca acestea să aibă parte de tot ce e mai bun. Mesajul lui Pavel Bartoș i-a emoționat pe fani, care i-au transmis Evei gânduri bune de ziua ei.

ADVERTISEMENT

“La mulți ani, draga mea Eva! Ai împlinit 18 ani! Te iubesc, te prețuiesc, te admir și tare îți mulțumesc că ai ales ca eu să fiu tati al tău! Nu sunt tăticul perfect, nici nu știu dacă e posibil așa ceva, dar sunt un tătic care învață zi de zi.

Am înțeles în timp ca principalele calități ale unui părinte sunt să iubească necondiționat, să comunice și să fie alături de copil, dar mai ales să aibă răbdare, multă răbdare, enorm de multă răbdare! La capitolul răbdare încă mai învăț, dar învăț odată cu tine!

ADVERTISEMENT

Eva, draga lui tati, zboară, îndrăznește, visează, iubește, fii iubită, fii dreaptă, ajută, lasă-te ajutată, poți să și greșești, nu-i nimic, important este să înveți din acele greșeli, să mergi mai departe, să fii puternică, mai înțeleaptă, să fii tu!

Eu am mare încredere în tine! Sunt atât de mândru de tine! Sunt atât de fericit cu tine! Tati”, a scris Pavel Bartoș pe , alături de două fotografii cu fiica lui.

ADVERTISEMENT

Sute de fani au fost impresionați de cuvintele frumoase ale prezentatorului TV și i-au urat, la rândul lor, “la mulți ani” Evei.

“La mulți ani cu sănătate și fericire!/ La mulți ani frumoși, sănătoși și fericiți alături de frumoasa ta familie, dragă Eva!/ Ce frumos spus! Să vă trăiască! La mulți ani!”, au fost doar câteva dintre comentariile urmăritorilor.

ADVERTISEMENT

Gina Pistol, Răzvan Fodor și Dana Rogoz unt doar câteva dintre vedetele care i-au transmis gânduri bune fiicei prezentatorului de la Pro TV.

Pavel Bartoș, dezvăluiri despre fiicele lui

Anul trecut, , în cadrul unui interviu. Despre Eva spunea că are foarte multă încredere în ea și o poate lăsa să aibă grijă de surorile ei mai mici. Tânăra ar avea de gând să urmeze Facultatea de Drept în viitor.

ADVERTISEMENT

“Toate trei sunt foarte diferite. Eva este pasionată de limba engleză, dar nu numai. Este un copil foarte bun, învață excelent.

Deși are doar 17 ani, oricând aș putea să o las să aibă grijă de surorile ei mai mici. Am foarte mare încredere în ea. Iar într-un viitor foarte apropiat are de gând să urmeze Facultatea de Drept.”, a declarat Pavel Bartoș pentru revista .

Despre Rita s spus că este pasionată de desen și că ar vrea să devină arhitectă în viitor. Între timp, Sofia, fiica cea mică, este considerată “șefa familiei” și îi place forte mult arta.

“Rita este mai misterioasă, în sensul bun. Glumesc și eu că este dovada că am și eu sânge albastru în familie.

Desenează și pictează extrem de frumos. Cumva, de pe acum știe ce vrea să se facă atunci când o să fie mare, vrea să devină arhitectă.

Sofia, ‘șefa familiei’, la doar 7 ani. Dacă primele două fete au scăpat de microbul artei, ea se pare că nu. Este de pe acum o desăvârșită artistă în toate domeniile: de la balet până la alte forme de artă care încă nu sunt inventate, dar pe care le creează ea.

Este, probabil, cea mai norocoasă, pentru că ea este foarte fericită că are două surori.”, a mai spus Pavel Bartoș pentru sursa citată.