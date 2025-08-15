Fiica Elenei Lasconi, atac dur la adresa ministrului de externe. De ce o acuză pe Oana Țoiu: “Chiar nu-ți pasă?”

Oana Florea, fiica Elenei Lasconi, a avut un mesaj dur la adresa ministrului de externe, Oana Țoiu. Fiica fostei candidate la alegerile prezidențiale este revoltată după ce i-au fost ignorate mesajele cu privire la atacul Israelului în Fâșia Gaza.

Ce mesaj a avut fiica Elenei Lasconi pentru Oana Țoiu, ministrul de externe

Tânăra crede că Oana Țoiu i-a ignorat mesajele în mod intenționat, motiv pentru care este furioasă și a postat un clip video pe contul de Instagram, în care a criticat-o dur.

De asemenea, a etichetat-o pe Oana Țoiu în mai multe postări din mediul online în legătură cu violențele din Gaza. Mai mult, i-a etichetat și pe președintele României, Nicușor Dan, dar și pe ministrul apărării, Ionuț Moșteanu.

“E ceva foarte interesant la ministrul de Externe al României, care încă mă urmărește. Bună, Oana! Sper că ești bine. Sper că vacanța ta este fantastică. Pentru că se pare că nu îți pasă de nimic, deci cred că ești în vacanță.

Aveai în biografie faptul că ești mamă, iar după ce am comentat legat de acest lucru, ai eliminat această parte. Dar încă mă urmărești, vezi acest videoclip, și ai văzut mesajele mele.

Întrebarea mea este, chiar nu-ți pasă de acești copii înfometați? Chiar nu te deranjează asta? Îți place să vezi asta?”, a transmis Oana Florea în clipul postat.

“Deci iubiți drepturile internaționale huh, dar sprijiniți cu impunitate absolută cea mai mare crimă pe care umanitatea a comis-o vreodată. Vă scuip!”, a mai adăugat ea, făcând referire și la Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu.

Miercuri, directorul regional al UNICEF pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Edouard Beigbeder, a transmis că, până acum, mai mult de 50.000 de copii au fost raportați ca fiind uciși sau răniți în Fâșia Gaza.

Unde locuiește și cu ce se ocupă Oana Florea

(32 de ani) este stabilită la Paris, unde locuiește de mai mulți ani. Tânăra a fost înscrisă la trei facultăți, însă nu a termina niciuna dintre ele. Este vorba despre Facultatea de Științe Politice, Facultatea de Drept și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, aceasta din urmă cu specializare în literatura rusă.

În timp ce urma cursurile Facultății de Drept, Oana și-a început cariera în cadrul unei mari companii multinaționale de jocuri video, cu sediul și în București. Ulterior, a prezentat emisiunea “Weekly Ops”, aparținând celebrului joc de strategie World of Tanks.