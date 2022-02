Cum se înțeleg fiica Ioanei Ginghină și actualul logodnic al actriței: „Este ceva ce nu credeam că există”

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au fost căsătoriți timp de 12 și au împreună un copil, Ruxandra, aflată acum la vârsta adolescenței. În prezent, cei doi actori se înțeleg bine și au o relație apropiată de dragul fiicei lor.

De aproximativ doi ani, actrița din serialul Adela iubește din nou și chiar a fost cerută în căsătorie de actualul său partener, Cristi Pitulice.

, Ioana Ginghină a vorbit despre relația dintre Ruxi și tatăl ei, dar și cum se înțelege aceasta cu Cristi Pitulice, actualul iubit al actriței.

Ce relație au acum Ruxandra și Alexandru Papadopol?

Au trecut trei ani de când Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au decis să pună punct căsniciei lor. Actrița este bucuroasă că au putut trece peste toate neînțelegerile dintre ei și spune că acum formează cu toții, împreună cu actualul său iubit, o adevărată familie.

De Crăciun, , unde și-au împărțit unul altuia cadouri și au ascultat muzică.

Despre relația dintre Ruxi, în vârstă de 13 ani, și tatăl său, vedeta Antena 1 spune că este una cât se poate de normală, iar adolescenta este foarte înțelegătoare.

„De curând, am scris un articol pe blog în care am vorbit despre miturile adolescenței. Nu știu de ce se crede că această perioadă este ceva rău. Nu e așa și crede-mă că lucrez cu adolescenți de vreo 20 de ani și acum am și una acasă. Depinde mult de la individ la individ și mai contează și educația până în adolescență.

Ruxandra și Alexandru au o relație normală de tată și fiică. S-au făcut acum trei ani de când m-am separat de Alexandru, lucrurile s-au așezat foarte frumos în timp și mă bucur acum de o familie frumoasă, din care face parte și el.”, a spus Ioana Ginghină pentru sursa citată.

Cristi Pitulice o ajută pe Ruxi la teme

Ioana Ginghină este cu adevărat fericită. Vedeta spune că nu și-a imaginat niciodată

Cristi Pitulice și adolescenta sunt foarte apropiați și își petrec adesea timpul împreună pregătind temele pentru a doua zi sau discutând despre subiectele care îi pasionează.

„Nu credeam că voi găsi un bărbat care să-mi îngrijească atât de frumos copilul. Activitățile lor sunt temele la fizică, matematică, discuții pe teme istorice, geografie.

Însă ce facem în fiecare weekend și nu am făcut până acum este că ne jucăm. Da, am început în starea de urgență, acum doi ani, și a rămas așa. Ne jucăm tot felul de jocuri.”, a povestit actrița.