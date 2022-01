Coşmar pentru fiica lui Ion Dichiseanu. Ioana trece din nou prin clipe grele: “S-a dus foarte repede după Dichi”

Nenorocirile se țin lanț de familia regretatului Ion Dichiseanu. Marele actor în luna mai a anului ce tocmai s-a încheiat, lăsând în urma sa un gol imens și o durere care nu mai trece, mai ales în rândul celor din familie.

Ioana Dichiseanu nu se obișnuiește cu pierderile ființelor dragi

Însă, ca și cum asta nu ar fi fost de ajuns, la scurt timp de la decesul lui Ion Dichiseanu o altă ființă dragă s-a stins din viață, fiind vorba de cățelușa familiei, iar papagalul nepoatei are și el probleme de sănătate.

Aceste tragedii care, spune Simona Florescu, femeia cu care regretatul actor a fost căsătorit timp de 22 de ani, și-au pus amprenta asupra fiicei sale, Ioana Dichiseanu.

Tânăra a rămas profund marcată de pierderea tatălui, astfel că și acum, la câteva luni distanță de la decesul acestuia, Ioana se confruntă cu atacuri severe de panică, neputând încă să se obișnuiască cu lipsa celui care îi seamănă leit.

Motiv pentru care, pentru a-și mai alina dorul și pentru a le arăta oamenilor cu adevărat cine a fost Dichi, așa cum îi spuneau apropiații, Ioana și soțul ei lucrează acum o carte și la un album cu piesele cântate de regretatul artist.

”Ioana are atacuri de panică”

”Ioana are atacuri de panică! Se obisnuiește foarte greu, s-a îmbolnăvit și papagalul nostru, are nouă ani. Cățelușa a murit și ea, s-a dus foarte repede după Dichi. Și eu am momente când mă uit la poze și plâng. Ioana trebuie totuși să-și revină, să depășească momentul ăsta! Îi e dor de el, că nu-i mai aude glasul. Amândouă îl visăm. Ioana și Adi lucrează la o carte pentru Dichi și la un album cu melodii interpretate de el”, a declarat Simona Florescu, la o emisiune, informează

Simona Florescu și-a pierdut și tatăl în 2021

Pentru Simona Florescu pierderea soțului nu a fost singura nenorocire pe care a trebuit să o înfrunte în 2021. În luna noiembrie, vedeta și-a pierdut și tatăl de 83 de ani, după o luptă grea pe care a dus-o fără a avea un picior.

”Eu l-am pierdut și pe tata pe 3 noiembrie. Tata a avut piciorul tăiat în ultimii ani de viață. Niciodată nu suntem pregătiți pentru despărtirea de persoanele dragi. Tata s-a dus la 83 de ani. Unii spun că a trăit destul, pentru mine n-au trăit destul. Și Dichi la fel, avea 87 de ani. Mama lui Dichi a murit la 42 de ani, a avut cancer. Tatăl lui a murit la doi ani după mama lui. Avea 17 ani când și-a pierdut păriniți. Dar sunt ai noștri și am vrea să-i mai auzim”, a mai mărturisit Simona Florescu.

Primul Crăciun fără Ion Dichiseanu

Pentru familia Florescu-Dichiseanu anul 2021 s-a încheiat fără cele mai dragi ființe aproape, fiind primul Crăciun de la care Ion Dichiseanu a lipsit.

Dar chiar și-n lipsa lui, soția și fiica au ținut să îi aducă un omagiu actorului. Pentru că an de an, Ion Dichiseanu nu sărbătorea Crăciunul fără să aibă cârnați de casă pe masă, această tradiție a rămas valabilă și acum, în pofita faptului că el s-a ridicat cele sfinte.

”Am petrecut (n.r. sărbătorile de iarnă) în familie acasă la Ioana și la Adi, au fost și socrii Ioanei, părinții lui Adi. Am stat la masă, am mâncat, am făcut cârnați în amintirea lui Dichi. Dichi își dorea în fiecare an cârnați. Ioana înainte de Crăciun și i-a spus ce cadou să-mi ia”, a mai spus fosta soție a celebrului actor.