Fiica lui Adrian Minune e de nerecunoscut! Noua schimbare de look, mai radicală ca niciodată

Chiar dacă pandemia de coronavirus o împiedică să urce pe scenă, Karmen Minune are grijă să păstreze vie legătura cu fanii săi. Nu de alta, dar a clădit o comunitate impresionantă pe rețelele de socializare, unde este urmărită de peste 500.000 de persoane.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și pentru că este percepută drept una dintre cele mai nonconformiste artiste ale momentului, fiica manelistului Adrian Minune își întreține această imagine cu schimbări constate de look. Cea mai recentă s-a produs chiar în urmă cu câteva zile și a fost observată imediat de admiratori.

Nici nu avea cum să se întâmple altfel, în condițiile în care bruneta a publicat pe contul de Instagram mai multe fotografii care trădează noua înfățișare. Nu puțini au fost cei care au rămas muți de uimire și i-au mărturisit că abia au reușit să o recunoască.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Karmen Minune, transformare incredibilă. I-a lăsat mască pe fani cu noul său look

„Wow, ce bine îți stă”, „Mai să nu te recunosc, măi Carmen. Ești superbă, oricum”, „Mi-ai tăiat răsuflarea, nu alta”, sau „Arăți incredibil. Te prinde look-ul ăsta”, sunt doar câteva dintre sutele de comentarii lăsate de fani în momentul în care au observat transformarea cântăreței.

Aceasta apare tunsă scurt și cu breton, un look cu care nu s-a mai afișat până acum. Chiar dacă a fost doar o schimbare temporară prilejuită de o ședință foto la care a luat parte recent, cu toții au apreciat ideea.

ADVERTISEMENT

Ce probleme a întâmpinat la nașterea fetiței

„În ziua în care trebuia să nasc, pe 1 august 2019, m-am trezit târziu… pe la 1-2. M-am machiat, mi-am făcut bucle, m-am îmbrăcat frumos și am ajuns la spital. Acolo era toată familia mea, i-am pupat, mi-au urat succes, am intrat și m-am pregătit pentru sala de operații. Am stat la perfuzii cam o oră și am intrat în sala de operații. Am fost foarte relaxată.

Am optat pentru anestezia de la jumătate în jos. A fost dureroasă, se face în coloană, dar am trecut ușor peste. Te întinzi, simți cum îți amorțește corpul… În timpul ăsta am fost super ok, asistentele vorbeau cu mine, le-am cântat, a fost foarte bine…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și a ieșit fetița. Când i-am auzit glasul, am izbucnit în plâns. A fost cel mai emoționant lucru din lume. Am simțit că sunt cea mai puternică femeie și că pot face absolut orice. Nu există cuvinte să povetești așa ceva. Am pupat-o cpe ambi obraji și i-am zis să facă gropițe. Totul a durat 10 minute.

Mai mult a durat să mă curețe, să mă coase. O sa vă zic un incident urât. Eu eram operată, deschisă pe masă și auzeam doctorița spunându-i unei rezidente ‘Nu așa, coase încă o dată. Nu așa’.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și îi dădea peste mână. Într-un final, m-au cusut și m-au mutat de pe un pat pe celălalt ca să mă poată scoate din sala de operații. Ai mei toți erau galbeni la față”,a povestit Carmen Minune într-un interviu acordat recent.