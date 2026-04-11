Fiica lui Adrian Păunescu, scrisoare dură după dispariţia lui Il Luce: „V-ați bătut joc nepermis de el! Și nu se mai poate repara nimic”

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență din București, după ce în ultimele luni s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. „Il Luce” a fost înmormântat în Vinerea Mare, la Cimitirul Bellu, iar ceremonia a avut inclusiv onoruri militare. Cât a trăit, fostul selecționer a fost un bun prieten cu Adrian Păunescu, iar fiica fostului autor a lansat un mesaj dur pe rețelele de socializare.

Mircea Lucescu a fost condus pe ultimul drum în Vinerea Mare, acesta fiind înmormântat în Cimitirul Bellu din București. Adrian Păunescu, unul dintre cei mai cunoscuți autori români, a fost un bun prieten al lui „Il Luce”. Din nefericire, cei doi s-au stins din viață, Adrian Păunescu pe 5 noiembrie 2010, iar Mircea Lucescu pe 7 aprilie 2026.

ADVERTISEMENT

Ana-Maria Păunescu, unul dintre cei trei copii ai regretatului Adrian Păunescu, a ieșit pe rețelele de socializare cu un mesaj dur după înmormântarea lui Mircea Lucescu. Autoarea a criticat modul în care a fost judecat „Il Luce” în perioada în care s-a aflat pe banca României, în contextul în care antrenorul era deja un om realizat. Totodată, Ana-Maria Păunescu a povestit cum o întâlnire cu Mircea Lucescu i-a schimbat parcursul carierei.

După ce sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, învelit în drapelul României, a fost scos din biserică și a fost așezat din nou în mașina mortuară, cortegiul funerar s-a îndreptat spre Cimitirul Bellu, locul în care marele antrenor își va dormi somnul de veci. Familia, apropiații, precum și numeroase personalități din sport și din viața publică au fost prezenți pentru a-l conduce pe „Il Luce” pe ultimul său drum.

ADVERTISEMENT

, urmată de salvele trase de Garda Națională. odată cu depunerea sicriului în cavoul familiei, moment în care cei prezenți au părăsit în liniște cimitirul, lăsând în urmă locul de veci acoperit de sute de coroane.