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Fiica lui Andrei Nicolescu a fost protagonista unei filmări speciale care a avut loc pe Arena Națională. Noul proiect al tinerei este deja pe placul fanilor săi, care i-au lăsat aprecieri și mesaje după ce a lansat o piesă cu un mesaj inedit.

Fiica lui Andrei Nicolescu, pe Arena Națională cu ultimul proiect muzical

La doar 18 ani Eva Nicolescu a reușit să atragă atenția asupra sa cu talentul ei. Fata lui Andrei Nicolescu (50 ani) atunci când a ajuns în finala de la Vocea României 2025. În sezonul 13 s-a afirmat drept o concurentă puternică și stăpână pe sine, mulți subliniind că va schimba muzica din România.

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După performanțele de la Pro TV tânăra a mai bifat o reușită. A fost înaintea meciului echipei naționale cu Republica Moldova. Evenimentul a avut loc în urmă cu câteva luni, după ce România a picat în grupa din Liga C a calificărilor pentru Cupa Mondială.

Aceasta nu a fost singura vizită pe stadion, adolescenta fiind o persoană ambițioasă. A demonstrat acest aspect prin cel mai recent proiect muzical. Frumoasa șatenă a lansat o melodie care se numește „Fata lui tata”. Videoclipul piesei a fost filmat pe arena din sectorul 3 din București, tânăra apărând în tribune, dar și pe gazon.

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În clipul care a fost încărcat pe YouTube, fiica lui Andrei Nicolescu mai este surprinsă lângă o mașină de lux, un Ferrari. De asemenea, regizorul a inclus în această apariție și un câine din rasa Pomeranian pe care artista îl ține în brațe. Eva Nicolescu, care este cunoscută sub numele de scenă Evani, colaborează cu casa de discuri Global Records. Melodia este produsă de SICKOTOY (Alex Cotoi). În aceeași notă, șatena este renumită și pentru faptul că își compune singură muzica și versurile încă de la vârsta de 12 ani. „Fata lui tata” a prins deja la public și a primit numeroase aprecieri. În mai puțin de 24 de ore de la lansare melodia a adunat peste 35.000 de vizualizări.

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„Este primul clip profesional pe care îl face. Am ajutat-o cu niște relații personale. Am vorbit la Arena Națională, am închiriat niște mașini pentru a filma într-un mod mai special. Noi suntem într-un parteneriat. Clipul se numește „Fata lui tata”. Ea și-a dorit acest tip de impact inițial în lumea asta. Ea și echipa ei au creat asta, eu doar am privit de pe margine. Nu pot eu să-mi dau cu părerea despre generațiile care vin și ceea ce-și doresc. Toată organizarea este în online. 100% pasiunile copilului trebuie susținute. Asta este tendința acum în muzică, chiar dacă nu poate să-și pună în valoare cu adevărat vocea. Ea și echipa ei au un plan. Versurile sunt și un pamflet, cine vrea poate să înțeleagă. Dacă treci peste text, înțelegi altfel”, a declarat Andrei Nicolescu la

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Cine este, de fapt, fata lui Andrei Nicolescu

Fata lui Andrei Nicolescu își construiește un nume în industria muzicală românească după ce a concurat la Vocea României. Eva a început să ia primele lecții de canto la vârsta de doar 9 ani. La 11 ani a prins drag de pian, iar apoi a studiat la Liceul de muzică „George Enescu”. În 2024, adolescenta a participat la Concertul de Crăciun de la Vatican, unde a cântat pentru Papa Francisc. A ajuns acolo după ce a câștigat un concurs pentru compozitori. Pasiunea pentru muzică a descoperit-o, astfel, încă din copilărie, deși nu provine dintr-o familie de cântăreți. Pe de altă parte, bunica ei, care este sora lui Florin Zamfirescu, a fost actriță.

În altă ordine de idei, artista primește un sprijin uriaș de la părinții săi, care îi sunt alături în tot ceea ce face. Deși s-a apucat de producție muzicală destul de târziu Eva Nicolescu visează să ajungă departe, peste Ocean. Și-a propus ca la vârsta de 20 de ani să plece în Statele Unite ale Americii.