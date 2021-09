Fiica lui Anghel Iordănescu s-a căsătorit. Ce ținută spectaculoasă a purtat Maria

Maria (25 de ani), fiica lui Anghel Iordănescu, s-a căsătorit sâmbăta aceasta. Gigi Becali a fost nașul mirilor, iar cel care a făcut anunțul despre nuntă a fost fratele Mariei, Andrei Iordănescu.

Maria Iordănescu și-a unit destinul cu cel al lui Teodor Măgureanu („Teddy”), iar cei doi tineri i-au impresionat pe invitați cu apariția lor.

Rochia de mireasă aleasă de fiica fostului jucător de fotbal a atras toate privirile. Ea și proaspătul ei soț au avut cununia civilă sâmbătă.

Fiica lui Anghel Iordănescu s-a căsătorit

Fiica lui Anghel Iordănescu s-a căsătorit cu Teodor Măgureanu sâmbătă, 11 septembrie 2021. Cei doi au avut cununia civilă, iar Gigi Becali le-a fost naș.

Din păcate, Edi Iordănescu, fratele Mariei, a lipsit de la eveniment. Acesta a fost nevoit să se prezinte la conferința de presă de dinaintea meciului dintre Dinamo și FCSB, scrie .

Andrei Iordănescu, fratele frumoasei blondine, este cel care a făcut anunțul. Acesta a postat o fotografie pe Instagram, alături de Maria și partenerul ei de viață, dar și de Gigi Becali.

„Casă de piatră, minunata mea soră Maria și cumnatului meu Teodor! Te-am văzut crescând, am avut grijă de tine, te am sfătuit, sprijinit atât cât am putut ca frate mai mare…acum ești în mâinile unui bărbat matur, educat așa cum ți l-ai dorit tu surioară!

Cursul vieții a făcut ca astăzi voi să fiți o familie și Bunul Dumnezeu v-a unit și binecuvântat. Dumnezeu să vă ocrotească și să vă călăuzească pașii. Sunt mândru de voi iubiții mei, din toate punctele de vedere. Felicitări!”, a scris Andrei Iordănescu în descrierea imaginii.

Maria Iordănescu și Teddy Măgureanu și-au făcut apariția la nuntă într-o mașină decapotabilă. Prezentatoarea de la Prima TV a purtat o rochie mulată, albă, cu inserții negre, la cununi civilă. La aceasta a adăugat o voaletă elegantă și o pereche de pantofi cu toc.

Soțul ei a ales să poarte un costum elegant, cu cămașă și cravată. Evenimentul s-a ținut într-un local exclusivist, cu un decor predominant alb.

Cum a fost cerută în căsătorie Maria Iordănescu

Fiica lui Anghel Iordănescu a fost cerută în căsătorie în Barcelona, orașul „de suflet” al partenerului ei. Cererea a fost una neașteptată, dar extrem de emoționantă, așa cum a dezvăluit .

Maria a avut de spus numai cuvinte de laudă despre iubitul ei, care i-a devenit soț în urmă cu două zile.

„Cererea a avut loc în Barcelona, oraşul lui de suflet. Am plecat într-o scurtă vacanţă, fără să ştiu ce urmează să se întâmple. A fost un moment extrem de emoţionant, unul perfect, aş spune eu!

(…) Logodnicul meu este cel mai frumos suflet pe care l-am cunoscut. La acest aspect se mai adaugă şi o educaţie exemplară din toate punctele de vedere (aici mă refer la cei 7 ani de acasă, precum şi la şcolile cu renume din Europa pe care le-a absolvit).

Un bărbat cu un bun simt ieşit din comun şi cu o inteligenţă sclipitoare. El este o persoană care face sport, în limita timpului disponibil, însă nu practică la nivel de performanţă.”, a declarat Maria Iordănescu pentru .

Tânăra a absolvit Academia de Studii Economice (ASE), dar a urmat și cursuri de televiziune. I-a plăcut foarte mult fotbalul, motiv pentru care și-a dorit să prezinte știrile sportive.

După ce a colaborat cu mai multe televiziuni de sport din România, Maria Iordănescu a primit propunerea de a prezenta știrile din sport de la Prima TV. Din 22 iunie, blondina este prezentatoarea știrilor sportive la matinalul postului TV.