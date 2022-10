Fiica lui Aurelian Preda, dezamăgită că niciun artist nu a venit la parastasul de 6 ani al regretatului cântăreț: “Mulți au uitat”

Aurelian Preda s-a stins din viața în urmă cu 6 ani, pe 27 septembrie, iar fiica acestuia, Anamaria Preda, a organizat recent parastasul regretatului ei tată, la care niciun artist nu a fost prezent.

Fiica lui Aurelian Preda a organizat parastasul de 6 ani al regretatului cântăreț

Cântărețul de muzică populară a decedat la Viena la 46 de ani, în 2016. Aurelian Preda s-a luptat mai mult timp cu cancerul la colon.

, a organizat parastasul de șase ani al tatălui său, la care au venit câteva persoane apropiate.

Anamaria Preda a pregătit totul pentru slujba de pomenire. Niciunul dintre colegii de breaslă ai regretatului cântăreț nu au venit.

Cu toate acestea, fiica lui Aurelian Preda spune că la înmormântare și la pomeni nu se invită nimeni și că depinde de fiecare dacă vrea să vină sau nu. Din acest motiv nu a anunțat pe nimeni de parastas.

“Pe 24 septembrie, sâmbăta trecută, am făcut parastasul tatălui meu de șase ani. Nu am făcut mare vâlvă din asta și nu am anunțat pe nimeni pentru că știu că la pomană și înmormântări nu se invită nimeni, oamenii vin dacă au plăcere.

Deși se spune că, cu trecerea timpului, dorul trece și rămân chiar amintirile, nu e chiar așa. Dorul se accentuează odată cu problemele.

Am organizat parastasul alături de Părintele Stareț și Părintele Efrem de la Mănăstirea Dervent, care a și gătit bucatele de acolo. Alături de mine au fost mama mea și sora tatălui meu.”, a declarat Anamaria Preda pentru .

În trecut, Anamaria i-a invitat pe alți artiști la parastase. Cei care au venit au fost foarte puțini. Familia regretatului artist este în străinătate, însă fiica acestuia spune că rudele vor fi prezente la pomana de 7 ani, cel mai probabil.

“Eu aproape în fiecare an am trimis invitații nominale și artiștilor, colegilor, prietenilor, familiei, și din 200 de invitații am primit confirmare de la maximum 10 persoane.”, a mai declarat ea.

Anamaria Preda nu mai ține legătura cu niciunul dintre artiști

La puțin timp după moartea tatălui ei, unii artiști au fost alături de familia acestuia. Anamaria Preda le mulțumește celor care au fost lângă ea în acea perioadă cumplită.

Fiica regretatului solist crede că mulți și-au schimbat gândirea cu trecerea timpului și au uitat.

Deși nu mai ține legătura cu niciunul dinte artiști, Anamaria Preda îi salută atunci când se întâlnește cu aceștia în diverse contexte.

“Cu trecerea timpului poate că oamenii și-au schimbat gândirea, starea…mulți au uitat, în prezent nu mai țin legătura cu niciunul dintre artiști.

Bineînțeles, dacă m-am întâlnit cu ei la filmări, i-am tratat cu același respect ca atunci când tatăl meu trăia, nu am o problemă personală cu nimeni.”, a mai declarat tânăra pentru sursa citată mai sus.

Cum arăta mormântul lui Aurelian Preda acum câteva luni

În urmă cu câteva luni, nașa Ilenei Ciuculete a ajuns la Mănăstirea Dervent, la mormântul lui Aurelian Preda.

Doina Belu . Nici măcar oamenii care au ajuns la slujbă nu și-au amintit de interpretul de muzică populară.

“Am găsit un mormânt părăsit. Era sinistru. Așa îmi dădea mie senzația. Cu un tablou imens legat de cruce cu un tricolor. Prin sticlă a intrat ploaia…

Și m-am gândit, la câți artiști a scos din anonimat puteau să pună mână de la mână și să-i facă un mormânt ca lumea.”, a declarat Doina Belu pentru FANATIK.