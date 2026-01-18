Fiica lui Cristiano Ronaldo are un talent incredibil! Clipul video care a devenit viral pe internet

ADVERTISEMENT

Alana Martina, fiica lui Cristiano Ronaldo și a Georginei Rodríguez, a ajuns în centrul atenției. Deși are doar opt ani, micuța are un talent incredibil. Clipul video cu ea a ajuns viral și a adunat milioane de vizualizări.

Fiica lui Cristiano Ronaldo are o voce de aur

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se pot declara împliniți din toate punctele de vedere. Cei doi au o familie superbă, iar în curând se pregătesc să facă și pasul cel mare. Iată însă că între timp, noi detalii ies la suprafață.

Un clip video cu fiica lui Cristiano Ronaldo în vârstă de doar 8 ani face înconjurul internetului. Alana Martina a reușit să îi emoționeze pe internauți cu un moment muzical de-a dreptul excepțional.

Aceasta a fost filmată în timp ce cântă piesa „My Heart Will Go On” a lui Celine Dion, cunoscută din filmul Titanic. Micuța are o voce de aur, iar nu puțini sunt cei care au remarcat acest lucru și au felicitat-o pentru talentul său.

Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo daughter shows off her incredible singing voice 🥹🎤 — Daily Mail Sport (@MailSport)

Menționăm faptul că deși Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez sunt împreună de zece ani, de abia la finalul verii anului trecut, fotbalistul a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie mama copiilor săi.

La acel moment, Georgina Rodriguez a publicat o fotografie cu inelul de logodnă primit. Fotbalistul nu s-a uitat deloc la bani și ar fi cheltuit o adevărată avere pentru bijuteria de lux. Conform presei străine, ar fi fost vorba despre câteva milioane de euro.

Iar momentul a surprins-o pe Georgina. . Mai mult de atât, nu se aștepta la un astfel de gest după atât de mult timp petrecut împreună.

„Inelul e superb. Măcar atât a făcut și el după zece ani de așteptare (n.r. râde). Adevărul e că, atunci când m-a cerut, era ultimul lucru la care mă gândeam. Mi-a luat mult să mă obișnuiesc cu piatra uriașă pe care mi-a luat-o. Am fost atât de șocată încât am lăsat inelul în cameră și nu m-am uitat la el până a doua zi”, a dezvăluit ea.

Când va avea loc marele eveniment din viața lor

Cristiano Ronaldo a vorbit și el într-un interviu recent despre acest subiect. Acesta a dezvăluit că a simțit că e momentul potrivit să facă acest pas. Drept urmare, nu a stat prea mult pe gânduri.

„Lucrurile bune vin la momentul potrivit. Am simțit că era momentul, pentru că este mama copiilor mei și persoana pe care o iubesc cel mai mult”, a declarat jucătorul în urmă cu câteva săptămâni.

În ceea ce privește data nunții, cuplul nu a făcut declarații oficiale în acest sens. Pe de altă parte, . Competiția este organizată de Statele Unite, Canada și Mexic între 11 iunie și 19 iulie 2026.

„Am plănuit să facem nunta după Cupa Mondială, cu trofeul pe masă. Eu nu sunt un tip romantic. Sunt romantic în felul meu”, a declarat Cristiano Ronaldo, potrivit Marca.

La rândul ei, publicația Jornal da Madeira a relatat că nunta ar urma să aibă loc în orașul Funchal, într-un cadru aparte. Mai exact, ceremonia religioasă va fi organizată la Catedrala din Funchal, iar petrecerea ulterioară va avea loc la o unitate hotelieră de lux din regiune.