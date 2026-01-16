Fiica lui Dan Petrescu a dat nas în nas cu căpitanul lui Chelsea și a urmat un moment incredibil: „Sunt mare fan al tatălui tău”. Foto

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu trece printr-o perioadă mai delicată din cauza unei probleme medicale, iar Chelsea și-a dorit să-l onoreze. Conducerea clubului londonez a invitat-o pe fiica antrenorului la partida cu Arsenal.

Experiență uluitoare pentru fiica lui Dan Petrescu la Chelsea – Arsenal

În vârstă de 27 de ani, Beatrice-Chelsea trăiește la Londra și a dat curs invitației primite prin intermediul tatălui său de a merge la întâlnirea cu Arsenal, din prima manșă a semifinalelor Cupei Ligii Angliei.

După ce s-a fotografiat la marginea terenului și a urmărit jocul din zona VIP, tânăra a povestit entuziasmată experiența trăită pe Stamford Bridge și cum a ajuns să se pozeze alături de căpitanul Reece James.

”Eu sunt mare fan Chelsea, logic, tata a jucat acolo, dar e și numele meu la mijloc. Locuiesc la Londra. Am băut șampanie, am mâncat trei feluri, a fost restaurant, experiență VIP, a fost super!

După meci am avut oportunitatea să-l cunosc pe căpitanul Reece James. Când i-am spus că sunt fiica lui Dan Petrescu, imediat a spus: ‘hai să facem o poză, sunt mare fan al tatălui tău’. A fost o experiență magică”, a declarat Beatrice-Chelsea, pentru .

Dan Petrescu, luat prin surprindere de gestul conducătorilor de la Chelsea

Dan Petrescu, care a marcat un gol important într-o semifinală de Cupa Ligii Angliei cu Arsenal, chiar în anul 1998 în care se năștea fiica sa Beatrice-Chelsea, a recunoscut că .

”M-au surprins puțin, pentru că în ultima perioadă, de când patroni sunt americanii, am înțeles că e mult mai greu să pătrunzi la meciuri și biletele sunt mult mai scumpe. Poate s-au gândit că o să aducă puțin noroc la acest meci, într-adevăr, cel mai bun meci al meu cred a fost cel cu Arsenal.

M-am bucurat foarte mult pentru Beatrice, mai ales că poate să aleagă un coleg sau o colegă. Am ales eu colegul! Fostul meu scouter de la CFR. I-am rugat să-mi dea și mie niște poze și imagini de la meci, am rugat-o pe Beatrice să fie norocoasă și să aducă victoria”, a spus el.

Discurs dur la adresa oamenilor din fotbalul românesc

Tehnicianul, care , s-a arătat , lucru pe care l-a observat și acum, de când are aceste probleme medicale.

”În momentele astea, când au ieșit multe istorii despre mine în presă, am primit atâtea clipuri din Rusia, din Italia, din Anglia. Mai puțin din România, dar eu știam asta. Am fost mai mult apreciat în străinătate decât aici.

Asta este realitatea! Dar mergem înainte. Și în România sunt mulți care sunt alături de mine, dar parcă nu la fel de mulți ca cei din străinătate”, a afirmat mâhnit Dan Petrescu.