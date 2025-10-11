Fiica lui Donald Trump a pus mâna pe gigantul EA Sports! Afacerea s-a făcut pentru o sumă colosală

Electronic Arts (EA), compania care deține Printre aceste entități se află Affinity Partners, o firmă de investiții condusă de Jared Kushner. El este soțul Ivankăi Trump, fiica lui Donald Trump.

EA Sports, „pe mâinile” fiicei lui Donald Trump. Cum este posibil

Electronic Arts, gigantul jocurilor video, a anunțat un acord definitiv de vânzare în valoare de 55 de miliarde de dolari către un consorțiu format din Public Investment Funds (PIF) al Arabiei Saudite, Silver Lake și Affinity Partners. Această tranzacție reprezintă cea mai mare achiziție all-cash din istoria industriei de gaming.

Conform acordului, acționarii EA vor primi 210 dolari per acțiune, ceea ce reprezintă o primă de 25% față de prețul neafectat al acțiunilor de 168,32 dolari, înregistrat la încheierea pieței din 25 septembrie 2025. Preluarea încă nu este finalizată, fiind încă sub rezerva aprobărilor, și este estimată să fie încheiată în primul trimestru fiscal din 2027.

Interesant este însă faptul că Affinity Partners este o firmă de investiții condusă de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Kushner este soțul Ivankăi Trump, fiica cea mare a președintelui Statelor Unite ale Americii.

Urmează așadar o nouă eră pentru cele mai populare jocuri video de sportEA FC (Fotbal), NBA (Baschet), NFL (Fotbal American), F1 (Formula 1) sau UFC (Arte marțiale mixte).

Cine este Ivanka Trump

Născută pe 30 octombrie 1981, Ivanka Trump (43 de ani) este al doilea copil al lui Donald Trump cu Ivana Trump și s-a născut în data de 30 octombrie 1981.

În timpul primului mandat al lui Donald Trump (2017-2021) Ivanka a fost consilier al președintelui la Casa Albă. Ea e implicată activ în viața politică încă de când tatăl ei a preluat frâiele Americii. De asemenea, Ivanka a fost implicată și în Trump Organisation, unde a deținut funcția de vicepreședinte executiv și unde a lucrat împreună cu frații ei, Donald Jr. și Eric Trump.

Din 2009, Ivanka Trump este căsătorită cu Jared Kushner (44 de ani), un om de afaceri și dezvoltator imobiliar american, iar împreună au trei copii.

Câți copii are Donald Trump

Președintele SUA, Donald Trump (79 de ani), Cel mai puternic om din lume are două fete, Ivanka și Tiffany, și trei băieți, Donald Jr., Eric și Barron.