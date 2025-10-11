Sport

Fiica lui Donald Trump a pus mâna pe gigantul EA Sports! Afacerea s-a făcut pentru o sumă colosală

Electronic Arts (EA), compania care deține EA Sports, ajunge, indirect, pe mâinile fiicei lui Donald Trump. Firma a fost preluată de un consorțiu de investitori, printre care și Jared Kushner, ginerele președintelui SUA
Cristian Măciucă
11.10.2025 | 16:14
Fiica lui Donald Trump a pus mana pe gigantul EA Sports Afacerea sa facut pentru o suma colosala
ULTIMA ORĂ
Fiica lui Donald Trump a pus mâna pe gigantul EA Sports! Afacerea s-a făcut pentru o sumă astronomică. FOTO: Fanatik

Electronic Arts (EA), compania care deține EA Sports, urmează să fie preluată de un consorțiu de investitori. Printre aceste entități se află Affinity Partners, o firmă de investiții condusă de Jared Kushner. El este soțul Ivankăi Trump, fiica lui Donald Trump.

ADVERTISEMENT

EA Sports, „pe mâinile” fiicei lui Donald Trump. Cum este posibil

Electronic Arts, gigantul jocurilor video, a anunțat un acord definitiv de vânzare în valoare de 55 de miliarde de dolari către un consorțiu format din Public Investment Funds (PIF) al Arabiei Saudite, Silver Lake și Affinity Partners. Această tranzacție reprezintă cea mai mare achiziție all-cash din istoria industriei de gaming.

Conform acordului, acționarii EA vor primi 210 dolari per acțiune, ceea ce reprezintă o primă de 25% față de prețul neafectat al acțiunilor de 168,32 dolari, înregistrat la încheierea pieței din 25 septembrie 2025. Preluarea încă nu este finalizată, fiind încă sub rezerva aprobărilor, și este estimată să fie încheiată în primul trimestru fiscal din 2027.

ADVERTISEMENT

Interesant este însă faptul că Affinity Partners este o firmă de investiții condusă de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Kushner este soțul Ivankăi Trump, fiica cea mare a președintelui Statelor Unite ale Americii.

Urmează așadar o nouă eră pentru cele mai populare jocuri video de sportEA FC (Fotbal), NBA (Baschet), NFL (Fotbal American), F1 (Formula 1) sau UFC (Arte marțiale mixte).

ADVERTISEMENT
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie...
Digi24.ro
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran

Cine este Ivanka Trump

Născută pe 30 octombrie 1981, Ivanka Trump (43 de ani) este al doilea copil al lui Donald Trump cu Ivana Trump și s-a născut în data de 30 octombrie 1981.

ADVERTISEMENT
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu...
Digisport.ro
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”

În timpul primului mandat al lui Donald Trump (2017-2021) Ivanka a fost consilier al președintelui la Casa Albă. Ea e implicată activ în viața politică încă de când tatăl ei a preluat frâiele Americii. De asemenea, Ivanka a fost implicată și în Trump Organisation, unde a deținut funcția de vicepreședinte executiv și unde a lucrat împreună cu frații ei, Donald Jr. și Eric Trump.

Din 2009, Ivanka Trump este căsătorită cu Jared Kushner (44 de ani), un om de afaceri și dezvoltator imobiliar american, iar împreună au trei copii.

ADVERTISEMENT

Câți copii are Donald Trump

Președintele SUA, Donald Trump (79 de ani), are nu mai puțin de cinci copii, toți cu trei soții diferite. Cel mai puternic om din lume are două fete, Ivanka și Tiffany, și trei băieți, Donald Jr., Eric și Barron.

  • Donald Trump Jr. (47 de ani), cu prima soție Ivana Trump
  • Ivanka Trump (43 de ani), cu Ivana Trump
  • Eric Trump (41 de ani), cu Ivana Trump
  • Tiffany Trump (31 de ani), cu a doua soție, Marla Maples
  • Barron Trump (19 ani), cu a treia soție, Melania Trump
„Noul Pele” joacă la Manchester United! Fanii au înnebunit când au văzut ce...
Fanatik
„Noul Pele” joacă la Manchester United! Fanii au înnebunit când au văzut ce poate noua stea de pe Old Trafford. Video
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Fanatik
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Letonia – Andorra se...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Letonia – Andorra se joacă acum. Alte 7 partide vor avea loc astăzi
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Fostul antrenor de la FCSB a avut o aventură cu Elena Udrea: 'Ne-am...
iamsport.ro
Fostul antrenor de la FCSB a avut o aventură cu Elena Udrea: 'Ne-am cunoscut în intersecție. Era perfect!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!