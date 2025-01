Fiica lui Florin Piersic Jr are o poveste impresionantă: ”Este un geniu”. Sonia a trecut de vârsta majoratului

La 18 ani, Sonia, fiica lui Florin Piersic Jr, pare să-și fi găsit drumul în viață. Chiar dacă nu pare atrasă de scenă, la fel ca părinții ei, tânăra și-a descoperit, cu câțiva ani în urmă, pasiunea pentru o altă formă de artă: desenul.

Mesajul emoționant postat de Florin Piersic Jr

Sonia este fiica pe care Florin Piersic Jr . Cu doi părinți celebri, tânăra a avut o prezența publică mai mult decât discretă. Deși nu pare atrasă de teatru, Sonia Piersic se dovedește extrem de talentată la desen.

”Fiica mea este un geniu. Asta vine cu suișuri și coborâșuri, dar chiar și așa, sunt recunoscător pentru fiecare secundă în care îmi permite să intru în lumea ei magică”, a scris Florin Piersic Jr, pe contul lui de Instagram, la o fotografie în care apare ținând-o pe Sonia de mână.

Actorul face trimitere la o altă pagină de social media, în care nepoata lui Florin Piersic a început să-și expună realizările. Aici, Sonia Piersic se recomandă drept ”animator și artist”. În plus, ea și-a creat și propriul logo, anunțându-și urmăritorii că urmează și alte surprize, de data aceasta din domeniul obiectelor handmade.

Dorina Chiriac a dezvăluit că fiica ei luptă cu o boală teribilă

Sonia Piersic s-a născut la data de 20 martie 2006, din relația pe care Florin Piersic Jr a avut-o cu Dorina Chiriac. Actorul mai are un băiat, Sașa, cu actuala lui parteneră, Andreea Cipcă.

În 2019, Dorina Chiriac a anunțat public faptul că și că a înființat Epic Family, o asociație care își propune să-i ajute pe copii care suferă de această afecțiune și pe părinții lor.

“Am cerut ajutor după mulţi ani. Părinţii tac din decenţă, pentru că nu avem dreptul să pretindem altora să treacă prin ce trecem noi. Suntem 7 deocamdată. În fiecare an sunt diagnosticaţi 3000 de copii cu afecţiuni din acest spectru. Părerea noastră despre epilepsie este greşită, de Ev Mediu.

“Vrem să schimbăm protocolul de urgenţă. El există, dar implementarea lui nu se petrece. Părintele sună la 112, e vorba de o urgenţă majoră cod roşu. Nu aştepţi mult, dar vin nişte pompieri”, a dezvăluit Dorina Chiriac la , în urmă cu câțiva ani.

Actrița a mai povestit că unul dintre pompierii care au venit în urma apelului la numărul de urgență a leșinat când a asistat la o astfel de criză.

Fiica lui Florin Piersic Jr are un frate mai mic

Florin Piersic Jr. are 56 de ani și este fiul lui Florin Piersic și al Tatianei Iekel. El mai are un frate mai mic, Daniel (a cărui mamă este Anna Szeles), care nu are legătură cu actoria.

Daniel Piersic locuiește în Austria și lucrează la o companie multinațională, fiind absolvent de relații internaționale și comerț exterior. El este căsătorit cu o actriță de origine maghiară, alături de care are doi băieți.

Recent, Florin Piersic a dezvăluit că a vrut să mai adopte o fată orfană, pe care a întâlnit-o la un spectacol pe care l-a susținut la Baia Mare. El chiar a discutat cu mătușa fetei posibilitatea adopției, însă și-a dat seama că nu o poate lua pe micuță din cauza programului încărcat pe care-l are.

Piersic a vrut să mai adopte o fată

Până la urmă, actorul să-i trimită regulat o sumă de bani, din salariul de la teatru.

”Acum, când noi vorbim, Maria are două fete mari, e căsătorită și tabloul meu este în casa ei de la Drobeta-Turnu Severin. Măriuca spune că Florin Piersic este binefăcătorul ei. S-a căsătorit cu un om excepțional. Pe una dintre fetele ei o cheamă Florina, iar pe cealaltă Ștefania, după numele meu.

Nu am devoalat până acum povestea asta, pentru că sună a laudă, dar nu este o laudă, e o pomană. E ceva de suflet. Eu în ea am văzut-o pe sora mea”, a povestit Florin Piersic într-un interviu acordat prietenului său, Dan Negru.