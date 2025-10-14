Fiica lui Frank Leboeuf, fostul star de la Chelsea, apariție de infarct. Jade a lăsat deoparte inhibițiile, iar imaginile au devenit virale pe internet

Fiica lui Frank Leboeuf a publicat niște imagini pe internet care au adunat zeci de mii de aprecieri într-un timp record. Inclusiv soțul lui Jade nu s-a putut abține și a comentat în dreptul postării.

Fotografiile cu Jade, fiica lui Frank Leboeuf, au stârnit un val de reacții

Jade este model și are 34 de ani. . Iar cea mai clară dovadă sunt chiar fotografiile postare în urmă cu puțin timp. Tânăra a scăpat complet de inhibiții.

Aceasta a făcut o ședință foto în costum de baie, în Mauritius. În imagini se poate vedea că fiica lui Frank Leboeuf pozează seducător, iar nu puțini sunt cei care au fost încântați de ce au văzut.

„Apusurile de soare sunt cu adevărat preferatele mele aici”, a notat în descriere fiica lui Frank Labouef. Evident, din lista de comentarii nu a lipsit nici soțul lui Jade, Stephane Rodrigues.

Acesta a părut la rândul său încântat de ceea ce a putut să vadă în imagini și i-a transmis un mesaj soției sale. „Opriți totul, mort pe loc. Ora decesului: 14:02! Cauza: a văzut-o pe soția sa într-o fotografie și s-a topit pe loc”, a scris el

Comentariul avea să primească și un răspuns. „Te iubesc!”, a fost răspunsul lui Jade. Evident, au urmat și alte comentarii din partea fanilor. Nu puțini sunt cei care au apreciat modul în care tânăra arată.

Cum se înțeleg Stephane Rodrigues și Jade Leboeuf

Amintim faptul că Stephane Rodrigues și Jade Leboeuf s-au căsătorit în 2018. Cei doi sunt împreună de nouă ani de zile, însă relația lor nu a fost lipsită de .

De altfel la un moment dat, fiica lui Frank Labouef a anunțat și despărțirea. Aceasta a publicat la un moment dat o fotografie alb-negru de la nuntă în care a scris și câteva rânduri neașteptate.

„Dragostea, înțelegerea… și respectul reciproc” ar fi stat la baza deciziei cuplului de a se despărți. Tot atunci, tânăra sublinia că prioritatea era „menținerea unei relații familiale armonioase”. În final însă, cei doi pare că au găsit echilibrul pe care îl căutau.

Frank Leboeuf, despre job-ul fiicei sale

În 2022 au devenit și părinți pentru prima oară, iar acea perioadă sumbră din viața lor a fost lăsată în urmă. În ultima vreme, Jade și Stephane au revenit la sentimente mai bune. Ei au un fiu, Elon, care s-a născut în august 2022.

Amintim că la un moment dat, Frank Leboeuf a vorbit despre fiica sa, Jade. Acesta spunea că nu își face neapărat griji pentru ea însă nu prea apreciază job-ul pe care tânăra îl are.

„Nu-mi fac griji pentru Jade, dar îi dau avertismente. Ea are un job pe care nu-l apreciez neapărat. Ea este un influencer. Îi spun mereu: «Fă ce vrei, dar ține minte că tatăl tău este cunoscut și că vei fi întotdeauna fiica lui Frank Leboeuf».

În fiecare știre despre ea se spune «Jade, fiica lui Frank Leboeuf». Ea explică de ce și cum face ceea ce face, iar lucrurile sunt OK între noi. Vorbim cinstit unul cu celălalt despre această problemă, însă nu poate face sau spune orice. Trebuie să-și asume responsabilitatea pentru tot ceea ce face. Așa că o avertizez mereu”, spunea Frank Leboeuf.