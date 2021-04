Fiica lui Gabi Luncă, dezvăluiri despre ultimele zile din viața artistei: ”Am văzut-o îngrijorată, tristă”

Fiica lui Gabi Luncă, Estera Onoriu, a făcut o serie de dezvăluiri despre ultimele zile din viața artistei. Marea cântăreață de muzică populară și lăutărească din România, răpusă de Covid-19, a fost extrem de tristă și îngrijorată după ce a aflat că s-a infectat cu acest virus nemilos.

Gabi Luncă a crezut mereu în existența acestei boli, însă, spune fiica ei, artista nu credea că noul coronavirus se va atingea de ea.

Tocmai de aceea, după ce a fost depistată pozitiv, cântăreața a intrat într-o stare de deznădejde, fata ei spunând că ”Am văzut-o îngrijorată, tristă”.

Fiica lui Gabi Luncă face dezvăluiri despre ultimele zile din viața artistei

Estera Onoriu, fiica uriașei artiste Gabi Luncă, a povestit, la o televiziune de știri, despre ultimele zile din viața mamei sale. Potrivit spuselor acesteia, mama ei a fost extrem de afectată după ce a primit rezultatul pozitiv al testului Covid-19.

”Când i-am spus că este ei e pozitiv s-a întristat. Am văzut-o îngrijorată, tristă. A doua zi când a ieșit și al doilea pozitiv, nu am avut curajul să îi spun. Nu am avut curajul. I-am spus că are gripă și a fost atât de fericită, ba chiar a cerut și mâncare. Miercuri deja eram la Matei Balș la spital, împreună cu fiul meu, care fusese și el testat pozitiv.

Acolo măicuța mea vreme de 6 ore la vârsta de 82 de ani a stat și a așteptat să i se facă analize și un CT. După ce a venit rezultatul, CT-ul a arătat o pneumonie virală. A primit un tratament, același pe care l-a primit și fiul meu de 24 de ani, un antiviral și un anticoagulant. A venit acasă și am monitorizat-o.

Prima zi nu a făcut febră. Abia a treia zi a făcut un pic de febră și am mers iar la spital. A stat acolo și după 4 ore a început să îi scadă saturația. Nu mâncase, nu băuse, așa că acolo s-a decis transferul mamei.

Spitalul l-am ales noi, fiind sunați de niște cunoștințe. Ambulanța a transportat-o la spital. Acela a fost ultimul moment în care am mai vorbit cu mama așa, fără telefon”, a declarat Estera Onoriu la RealitateaPlus.

Gabi Luncă credea în existența Covid-19

Fiica artistei tranșează și chestiunea în ceea ce privește poziția lui Gabi Luncă față de existența bolii Covid-19. Estera spune că mama ei era conștientă de virus, însă era optimistă și spunea că nu se va atinge de ea.

”Mama trăia cu mine. Nu m-am despărțit niciodată de ea. Credea că există COVID-19, dar nu credea că se va atinge de ea. Se credea oarecum încercată de atâtea de multe probleme în viață, încât a zis că nu va veni și asta peste ea. Avem cunoscuți care au făcut boala.

Mama locuia cu noi. Am protejat-o. Nu știm cum s-a întâmplat, nu știm momentul infectării. Știu doar că duminică seara, pe 7 martie, am auzit-o tușind. Mama mai răcise o dată acum doi ani și făcuse imediat pneumonie. Atunci pe 7 martie am avut un deja vu, de atunci 2 ani.

Mama de la primul simptom a fost testată în două clinici diferite. Luni seara am avut rezultatul primului test”, mai spune fiica artistei pentru sursa citată.

Cântăreața de muzică lăutărească Gabi Luncă, care fusese infectată cu noul coronavirus şi se afla internată în spital, a murit, vineri, 2 aprilie, la vârsta de 82 de ani.