Fiica lui Gică Hagi a îmbrăcat rochia de mireasă! Kira și-a făcut un tatuaj creștin pe față

“Women from different cultures through the eyes of make-up” este un proiect spectaculos, initiat de doua tinere super talentate Naomi Guttman si Dana Eliza Serdean! Pe langa faptul ca am invatat despre simbolistica machiajului din cultura bunicilor si strabunicilor mei, am avut ocazia sa port costume traditionale aromane, vechi de 120 de ani! Unul dintre costume a apartinut fabuloasei poete aromane Kira Iorgoveanu! Ce onoare! 🙏❤️ Multumesc din suflet pentru aceasta ocazie neasteptata si multumesc #sutsataarmãneascã pentru ca are incredere in mine sa fac parte din acest gen de proiecte care imi amintesc mereu cat de important e sa nu iti uiti radacinile! . . . #aromanian #armani #gramusteni #kiraiorgoveanu #costumtraditionalaroman #lahuri #dubla #salba #machidoanca #artist #womenfromdifferentcultures #naomiguttman #danaelizaserdeanmakeup

A post shared by Kira Hagi (@kirahagi) on Aug 2, 2020 at 5:09am PDT