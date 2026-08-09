Fiica lui Gică Hagi, dezvăluiri emoționante despre bunicii săi: cum a transformat Kira Hagi povestea lor de iubire într-o expoziție

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Kira Hagi (30 de ani) a transformat povestea de iubire a bunicilor săi într-un proiect artistic aparte. Expoziția „Agapi – O jumătate de secol de iubire” este rezultatul unui proces început în urmă cu aproximativ trei ani și jumătate, în care fiica „Regelui” a încercat să descopere și să păstreze amintirile celor doi.

Kira Hagi are un proiect dedicat bunicilor ei

Expoziția „Agapi – O jumătate de secol de iubire” este Totul a început prin conversațiile pe care le-a avut cu bunicii săi și prin dorința de a afla cât mai multe despre povestea lor de viață. În timpul unei discuții cu bunicul ei, Kira a realizat că poveștile pe care le asculta puteau deveni mult mai mult decât simple amintiri de familie.

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„Agapi” vine din limba greacă și înseamnă „dragoste”, un cuvânt care definește relația bunicilor ei, în timp ce „O jumătate de secol de iubire” a fost ales pentru că în momentul în care s-a apucat de expoziție, bunicii ei împlineau 50 de ani de căsnicie.

„Trei ani și jumătate mi-a luat să realizez această expoziție fiindcă nu a început ca o idee de expoziție, ci pur și simplu m-am dus într-o zi la bunici acasă să mănânc ceva și au început să-mi povestească despre viața lor, așa cum îmi povestesc de obicei, și am avut atunci o sclipire și am spus ‘Te rog, bunicule, lasă-mă să înregistrez’.

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El povestea despre străbunicul lui și mi s-a părut o chestie pe care n-a mai povestit-o până atunci, și zis ‘hai să prind această mică istorisire’. A fost de acord și în paralel, în timp ce el îmi istorisea despre străbunicul lui și tatăl lui, eu am început să schițez, mâna mea schița și scria în același timp și așa am schițat ideea expoziției”, a transmis Kira Hagi.

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Expoziția fiicei lui Gică Hagi este una multimedia

Expoziția „Agapi – O jumătate de secol de iubire” a fost vernisată sâmbătă, 8 august, în șopronul mic al Bisericii Evanghelice C.A. din Criț, acolo unde poate fi admirată și duminică, 9 august. La eveniment au fost prezenți inclusiv bunicul și bunica artistei. Kira Hagi nu s-a limitat doar la fotografii sau obiecte vechi. Ea a păstrat și vocile, amintirile și poveștile bunicilor ei. Astfel, proiectul a devenit o expoziție multimedia.

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„De la o chestie la alta, am zis săptămâna viitoare să facem și niște poze, pentru că ați împlinit 50 de ani de căsnicie și ar fi frumos să avem o amintire, și am făcut aceste poze și de la ședința foto, faptul că ei vorbeau între ei și mi s-a părut așa frumos dinamica lor și am zis ‘hai să facem și o filmare’, și am chemat un alt prieten de familie și a venit la bunici acasă să-i filmăm și așa dintr-o idee în alta am creat această expoziție”, a mai spus Kira Hagi.