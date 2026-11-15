Fiica lui Ilie Bolojan s-a căsătorit cu un fost fotbalist de la FC Bihor. Ce afaceri au Lucia și Anda și când și-au înființat firmele, în raport cu funcțiile tatălui lor

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Nunta din familia lui Ilie Bolojan aduce în atenție detalii mai puțin cunoscute despre cele două fiice ale fostului premier. Lucia Maria Bolojan s-a căsătorit cu Daniel Bota, fost jucător în lotul FC Bihor, însă povestea familiei nu se oprește aici. FANATIK a descoperit ce trasee profesionale au ales Lucia și Anda, ce firme au înființat, ce activități desfășoară acestea și cum se raportează cronologia afacerilor la cariera politică a tatălui lor.

Nuntă discretă la Oradea în familia lui Ilie Bolojan. Unde a avut loc petrecerea și cine au fost nașii

Lucia Maria Bolojan, fiica cea mare a lui Ilie Bolojan, și-a pus pirostriile pe 14 noiembrie 2026, la Oradea, în cadrul unui eveniment la care au participat membri ai familiei, prieteni apropiați, dar și persoane din mediul politic și de afaceri. Potrivit informațiilor apărute în presa centrală, ceremonia religioasă a avut loc la Biserica cu Lună, unul dintre cele mai cunoscute lăcașuri de cult din oraș. După cununia religioasă, invitații au fost așteptați la Palazzo Grand Hall, un salon de evenimente de prestigiu, cu o capacitate de aproximativ 400 de persoane, cunoscut pentru organizarea de nunți și petreceri private.

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Pentru a le fi alături în ziua cea mare, mirii au ales două perechi de nași: Victor și Lavinia Puternity, respectiv Andrei și Iulia Săftescu. Nunta a reprezentat un moment important pentru familia lui Ilie Bolojan, care a preferat întotdeauna să păstreze discreția în privința vieții personale, departe de atenția publică.

Cine sunt părinții Luciei Bolojan și ce se știe despre sora mai mică a miresei

Lucia Maria este fiica lui Ilie Bolojan și a fostei sale soții, Florentina Bolojan. Cei doi s-au cunoscut în perioada studenției și au fost căsătoriți mai bine de 20 de ani. În 2013, au decis să divorțeze, însă separarea s-a desfășurat discret, fără declarații publice ample despre motivele despărțirii. Mama miresei a studiat designul vestimentar la Facultatea de Arte, iar ulterior și-a construit un parcurs profesional în mai multe domenii. Florentina Bolojan activează ca psiholog la Maternitatea din Oradea și este, de asemenea, consultant în domeniul asigurărilor.

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Deși Ilie Bolojan este una dintre cele mai cunoscute figuri ale politicii românești, acesta a evitat să își expună familia în spațiul public, preferând să păstreze discreția în ceea ce privește viața celor două fiice. Lucia Maria are și o soră mai mică, din căsnicia părinților săi, care a ales, la rândul ei, să stea departe de lumina reflectoarelor. Despre cele două surori se știe că au avut înclinații artistice încă din copilărie și că au participat împreună la concursuri de muzică și dans, organizate la începutul anilor 2000.

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Cine este Daniel Bota, ginerele fostului premier al României. A jucat la FC Bihor și a ajuns antreprenor

Înainte de a ajunge în atenția publică prin relația cu Lucia Bolojan, Daniel Bota a avut o legătură cu fotbalul orădean. Numele său apare în lotul lui FC Bihor din 2013, într-un moment deloc ușor pentru formația roș-albastră, care evolua atunci în Liga a II-a. în efectivul echipei la reunirea pentru pregătirea de vară, alături de fotbaliștii pe care clubul conta în acel sezon. Originar din Mușca, județul Alba, localitate situată în Munții Apuseni, Daniel Bota ar fi ajuns la Oradea prin intermediul unei rude, Ioan Horga, fost decan al Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării din cadrul Universității din Oradea. Aici și-ar fi continuat studiile universitare. Ioan Horga este tatăl lui Răzvan Horga, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul managementului aeroportuar.

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Potrivit relatărilor apărute în presa locală înaintea nunții, Daniel Bota și Lucia Bolojan ar fi fost colegi de liceu. Astăzi, fostul jucător din lotul lui FC Bihor activează în mediul privat, fiind prezentat drept antreprenor.

Noile afaceri ale Luciei Bolojan. Și-a deschis propriul birou de arhitectură în 2026

Dacă Daniel Bota a avut o experiență în fotbalul orădean, Lucia Maria Bolojan și-a construit parcursul profesional în domeniul arhitecturii. Fiica cea mare a lui Ilie Bolojan a absolvit Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnica din Timișoara, iar în 2025 FANATIK relata că , o companie de arhitectură din Cluj-Napoca. Firma avea un portofoliu divers de beneficiari, de la persoane fizice și companii importante din România până la clienți internaționali din Italia, Marea Britanie, Germania, Israel și Spania, dar și din piața est-asiatică. Arhimar Serv a avut și contracte cu instituții publice, atribuite prin achiziție directă, în anii 2023 și 2024.

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Între timp, Lucia și-a început propriul drum în antreprenoriat. În martie 2024, aceasta a înființat BOLOJAN LUCIA-MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, cu activitate principală în domeniul designului specializat. PFA-ul figurează ulterior ca radiat, fără ca datele disponibile să indice cu exactitate data radierii. La 3 februarie 2026, fiica fostului premier a făcut un nou pas și a înființat BOLOJAN LUCIA-MARIA – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ, cu activitate principală în arhitectură. La 12 noiembrie 2026, biroul figura ca activ din punct de vedere fiscal. În evidențele consultate nu apar contracte directe de achiziții publice atribuite acestei forme de organizare.

Anda Bolojan a ales un drum diferit de sora sa: de la Drept, la operațiuni financiare și organizarea evenimentelor

Dacă Lucia Bolojan și-a construit cariera în arhitectură, sora sa mai mică, Anda, a ales un traseu profesional diferit. Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Anda Bolojan s-a angajat după terminarea studiilor la Thunder, o companie clujeană care dezvoltă produse software pentru clienți din întreaga lume. Portofoliul firmei include aplicații web și mobile, microservicii, soluții de inteligență artificială și servicii de design grafic. În 2025, că în cadrul companiei, Anda Bolojan are atribuții în zona operațiunilor financiare și a culturii organizaționale, fiind prezentată cu titulatura de „operațiuni financiare și lider cultural”. Activitatea sa nu se limitează însă la partea administrativă. Ea se ocupă și de organizarea evenimentelor Thunder, inclusiv a întâlnirilor Thunder Talks.

Prezentarea publicată de Thunder o descrie și ca pe o pasionată de lectură, care aduce în discuțiile profesionale idei și perspective noi. Colegii au menționat, de asemenea, interesul său pentru biorezonanță și pentru un stil de viață bazat pe băuturi cu vitamine și fructe.

Anda Bolojan și-a lansat propria afacere în 2026: companie de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

Pe lângă activitatea profesională de la Thunder, Anda Bolojan a avut și propriile inițiative în mediul de afaceri. În octombrie 2023, Anda-Florina Bolojan a devenit asociată în THUNDER STARTUPS SRL, societate înființată în județul Maramureș, cu activitate principală în dezvoltarea de software la comandă. Ea deținea 5% din părțile sociale, în timp ce ceilalți doi asociați aveau câte 47,5%. În primul an de activitate raportat, 2023, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 99.399 de lei și un profit net de 53.073 de lei. Numărul mediu de angajați raportat a fost de unul. La 25 iulie 2024, asociații au decis dizolvarea și lichidarea societății, iar firma figurează în prezent ca radiată. Este important de precizat că participația de 5% a Andei Bolojan era la THUNDER STARTUPS SRL, o societate distinctă de compania clujeană Thunder la care aceasta a lucrat.

În aprilie 2026, Anda Bolojan a înființat o nouă companie, ASRAYA SRL, cu sediul în localitatea Cihei, județul Bihor. De această dată, ea este asociat unic, deținând 100% din părțile sociale, și administrator al firmei. Activitatea principală declarată este organizarea de expoziții, târguri și congrese. Printre activitățile secundare autorizate se numără consultanța pentru afaceri și management, publicitatea, relațiile publice și comunicarea, serviciile administrative și de secretariat, precum și alte activități de educație. La data de 12 noiembrie 2026, societatea figura ca activă. Datele consultate nu indică restanțe fiscale și nici contracte directe de achiziții publice.

Când au fost înființate firmele, în raport cu funcțiile ocupate de Ilie Bolojan

Cronologia înființării societăților se suprapune peste mai multe etape ale carierei politice a lui Ilie Bolojan. THUNDER STARTUPS SRL a fost înființată în octombrie 2023, iar PFA-ul Luciei Bolojan, în martie 2024, în perioada în care acesta ocupa funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor. Decizia de dizolvare și lichidare a THUNDER STARTUPS SRL a fost luată în iulie 2024, înainte ca Ilie Bolojan să ajungă la conducerea Guvernului.

În decembrie 2024, Ilie Bolojan a devenit președintele Senatului, iar în iunie 2025 a preluat funcția de prim-ministru. În timpul mandatului său la Palatul Victoria au fost înființate atât biroul individual de arhitectură al Luciei Bolojan, în februarie 2026, cât și ASRAYA SRL, compania înființată de Anda Bolojan, în aprilie 2026. Mandatul lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului s-a încheiat la 20 octombrie 2026. Prin urmare, la data nunții fiicei sale, programată pentru 14 noiembrie 2026, acesta nu mai ocupa funcția de prim-ministru.