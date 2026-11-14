Fiica lui Ilie Bolojan se mărită cu un fost fotbalist de la FC Bihor! „Nu e nuntă de partid”. Totuși, ce grei ai PNL ar putea participa

ADVERTISEMENT

Fiica cea mare a fostului prim-ministru Ilie Bolojan face nuntă cu un fost fotbalist de la FC Bihor! Lucia Maria Bolojan se pregătește pentru pasul cel mare de sâmbătă, 14 noiembrie 2026, evenimentul fiind programat unde altundeva decât la Oradea, orașul de care se leagă puternic numele fostului șef al executivului. FANATIK vine cu detalii în exclusivitate despre evenimentul atât de discret încât nici măcar numărul participanților nu este cunoscut. Noi am aflat, însă, care sunt greii partidului, al cărui președinte e Bolojan, așteptați la petrecere.

Fiica lui Bolojan se mărită cu Daniel Bota, ex-jucător la FC Bihor

Lucia Maria se căsătorește cu Daniel Bota, fotbalist care a făcut parte din lotul echipei FC Bihor în anul 2013, iar evenimentul va avea loc într-o locație exclusivistă a Oradiei, denumită Palazzo, în cartierul Nufărul. Ceremonia religioasă se va ține la Biserica cu Lună din centrul orașului. FANATIK a aflat, din surse politice, că printre cei care ar putea ajunge la petrecere se numără europarlamentarul Daniel Buda, Florin Roman și Dan Motreanu.

ADVERTISEMENT

Nunta are loc într-un moment în care Bolojan e în centrul atenției din punct de vedere politic, mai ales după fuziunea PNL cu Forța Dreptei (formațiunea lui Ludovic Orban), fapt pentru care orice reuniune din jurul fostului șef al guvernului capătă, inevitabil, și un caracter politic. Cu toate acestea, reprezentanții partidului resping ideea că ar fi o reuniune în care politicienii să își facă prezența cu duiumul. Contactat de FANATIK, Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL, mâna dreaptă a lui Bolojan, ne-a spus scurt și la obiect: „Nu este o nuntă de partid”. Acesta nu a confirmat, dar nici n-a infirmat dacă a fost invitat la marele eveniment din viața tatălui-socru Bolojan.

Mâna dreaptă a fostului premier susține că nu e o nuntă de partid. Și, totuși, cine ar putea participa la petrecere?

Informațiile obținute de FANATIK din interiorul formațiunii arată că invitația ar fi ajuns la mai mulți lideri liberali din teritoriu. „Sunt așteptați toți președinții de filiale județene apropiați de Bolojan”, ne-a transmis o sursă din PNL. Buda, Roman și Motreanu sunt trei dintre numele vehiculate pentru petrecere, iar pe lângă aceștia și-ar putea face prezența și Mihai Jurca, un om cu care Bolojan a lucrat foarte bine la primărie, pe care l-a ”transferat” și la București atunci când a ocupat funcția de prim-ministru.

ADVERTISEMENT

FANATIK i-a contactat și pe alți apropiați ai lui Bolojan, în speță Daniel Buda și Gabriela Horga, primul dintre ei evitând să facă orice declarație pe marginea evenimentului la care e vehiculat ca participant, iar liberala a spus că este un eveniment privat, dar nu știe absolut nimic despre nuntă.

ADVERTISEMENT

Fata lui Bolojan e arhitectă. Viitorul soț a jucat la FC Bihor în 2013

Dincolo de numele tatălui său, Lucia Maria și-a construit un parcurs profesional în afara politicii. Tânăra a absolvit Colegiul „Emanuel Gojdu” din Oradea în anul 2015, la profilul Mate-Info, cu 9,13. După aceea, a urmat cursurile Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității . Ulterior, a colaborat cu biroul de arhitectură ARHIMAR din Cluj, fiind implicată în proiecte cu afaceriști din Israel, Spania, Italia sau țări asiatice. În 2024, tânăra și-a deschis propriul PFA în localitatea Cihei, din comuna Sânmartin, județul Bihor.

ADVERTISEMENT

Bota, viitorul soț al Luciei, are, așa cum am prezentat în rândurile de mai sus, un trecut legat de fotbalul bihorean. Numele său apare într-un document oficial publicat de la 8 iulie 2013, atunci când formațiunea orădeană anunța reunirea lotului pentru noul sezon. Echipa era, la acea vreme, în Liga a II-a. Conform presei locale, Daniel Bota ar fi fost coleg de liceu cu fiica lui Bolojan, iar în prezent ar fi un afacerist extrem de discret.

Ce se știe despre locul ales pentru marele eveniment

Petrecerea se va ține la Palazzo Grand Hall, un local din Oradea cunoscut pentru găzduirea evenimentelor private, care dispune de o sală principală cu o capacitate de 400 de persoane, precum și de un spațiu secundar, mai restrâns. Locația promovează organizarea de zile de naștere, nunți, botezuri, banchete și chiar și conferințe și are, printre facilități, o grădină interioară și parcarea păzită, cu peste 150 de locuri.

ADVERTISEMENT

Palazzo găzduiește și evenimente la care poate avea acces publicul larg, cum este cel pregătit pentru 21 noiembrie, Rivo Loco, unde vor fi prezenți artiști și DJ, prețul de intrare fiind de 120 de lei pentru intrarea generală și 250 de lei pentru zona VIP. Cu privire la costurile evenimentului din familia lui Bolojan, nu există un tarif cunoscut. Totuși, o platformă specializată în organizarea nunților indică o medie orientativă undeva la 200 de lei pentru un meniu în județul Bihor, dar prețul diferă, evident, în funcție de preparatele oferite și alte cerințe ale celor care închiriază localul.

FANATIK a solicitat informații și reprezentanților Palazzo Oradea. Un reprezentant al localului ne-a transmis că nu poate oferi detalii despre eveniment, întrucât este vorba despre o petrecere privată. Nici măcar numărul invitaților nu ne-a putut fi comunicat.