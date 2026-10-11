Fiica lui Ilie Dumitrescu, prezentă la victoria FCSB în fața Oțelului Galați. Dezvăluirea făcută de Mayra

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Ilie Dumitrescu a comentat victoria FCSB în fața Oțelului Galați. în timp ce fiica sa a fost prezentă în tribune. Mayra Dumitrescu a dezvăluit că nu este pentru prima oară când urmărește meciurile de fotbal. De la tatăl său „a furat” acest hobby și acum se poate declara microbistă.

Mayra Dumitrescu, pe stadion la meciul FCSB – Oțelul Galați

Unica fată a lui Ilie Dumitrescu (57 ani) a terminat de curând facultatea, beneficiind de un sprijin uriaș de la figura paternă. Toată lumea a aflat , dar și cât de inteligentă este, de fapt. Fostul internațional român este mândru de educația primită de .

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Cei doi copii sunt rodul relației lui Mister cu a doua soție. Din primul mariaj, cel cu Nela, fostul fotbalist mai are doi băieți, Dani și Sică. Celebrul analist sportiv are numai cuvinte de laudă pentru urmașii săi. Fostul jucător român i-a insuflat fiicei sale pasiunea pentru fotbal, aspect pe care tânăra l-a dezvăluit după ce a luat parte la un meci.

Frumoasa șatenă a fost prezentă pe Arena Națională, la partida din FCSB și Oțelul Galați, terminată cu scorul de 1-0. Reușita echipei antrenate de Laurențiu Reghecampf a determinat-o pe vedetă să recunoască că adoră să meargă pe stadion. În timp ce ea era în tribune fostul internațional Ilie Dumitrescu era în studioul postului de televiziune cu care are contract.

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„De mică îmi plăcea atmosfera de pe stadion… cred că tata e de vină”, a notat Mayra Dumitrescu, pe pagina personală de . Mesajul ei a fost postat la scurtă vreme după ce partida de fotbal s-a încheiat. Cu această ocazie, șatena a distribuit mai multe imagini de pe stadion, unde a purtat o ținută simplă. Tânăra a îmbrăcat o pereche de blugi închiși la culoare și un tricou negru care i-a lăsat puțin abdomenul la vedere. În picioare a ales încălțăminte sport neagră.

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Ilie Dumitrescu, laude pentru fiica sa

Ilie Dumitrescu și-a încurajat mereu copiii și i-a susținut în toate momentele cheie din viața lor. Mayra Dumitrescu a primit un buchet imens de trandafiri roșii în ziua în care a absolvit cursurile Facultății de Științe Politice, din cadrul SNSPA. În urmă cu câțiva ani a studiat la Cambridge, fostul internațional român având numai laude pentru frumoasa șatenă. La un moment dat a declarat că tânăra este un copil deosebit care se transformă treptat într-un adult responsabil. Astfel, face mereu pași mici, dar siguri în dezvoltarea ei profesională.

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Cunoscutul analist sportiv primește constant felicitări de la oamenii din preajma sa pentru copiii săi. Totodată, spune că este mândru de parcursul singurei sale fete care este o persoană extrem de ambițioasă. Nici nu a terminat bine o facultate că deja vrea să înceapă alta. Fostul sportiv, supranumit Mister, nu a spus ce cursuri vrea aceasta să urmeze mai departe.