Fiica lui Ion Țiriac, atac devastator la adresa celor care critică autoritățile din Dubai. Mesajul lui Alexandru Țiriac la întoarcerea în România

Luxosul oraș Dubai a fost una dintre țintele atacurilor lansate de iranieni după începerea conflictului cu SUA și Israel. Fiica lui Ion Țiriac a reacționat dur la adresa celor care au fost nemulțumiți de măsurile luate de conducătorii Emiratelor Arabe Unite.

Mesaj în forță al fiicei lui Ion Țiriac pentru cei care critică sistemul din Dubai

După ce a făcut studiile la Miami, Ioana Țiriac, , s-a stabilit de câțiva ani la Dubai. Ea a intrat în lumea afacerilor și se ocupă de imobiliare.

Fata miliardarului român s-a arătat dezamăgită de persoanele care aproape că se stabiliseră în orașul din Emiratele Arabe Unite și care acum, în contextul atacurilor lansate de Iran, au criticat sistemul local.

”E amuzant cum cei care acum sunt cei mai vocali critici ai Dubaiului sunt aceiași care aproape s-au mutat aici, doar că visul lor nu s-a îndeplinit. Comportament clasic de aproape rezident”, a scris Ioana Țiriac, pe contul de Instagram.

Alexandru Țiriac s-a întors în România

Stabilit de 7 ani la Dubai, Alexandru Țiriac, fiul fostului tenismen, a fost . El a reușit să revină în România și a avut numai cuvinte de laudă la adresa arabilor.

”Ce știam până luna aceasta: securitate, decență și respect, moduri sănătoase de viață, un sistem bun de valori morale cu conducători care au grijă de oamenii lor, dar și de toți ceilalți, cu 10 ani înaintea viitorului în fiecare aspect.

Au fost atrași într-un război fără absolut nicio vină din partea lor, zero. Au suferit pierderi economice uriașe, dar au rămas Elveția țărilor GCC (Consiliul de Cooperare al Golfului)”, a scris , pe rețelele de socializare.

”EAU și liderii lor au reușit să mă surprindă din nou, după 7 ani de când locuiesc acolo. Răbdare, coordonare, unitate, umanitate și grijă – pun viețile oamenilor înaintea politicii. O decență umană extremă, oferită de aproximativ 200 de ori pe zi”, a mai notat Alexandru Țiriac.

Dubaiul, atacat de iranieni cu rachete și drone

După ce SUA și Israel au atacat Iranul, a venit și replica acestora. Iranienii au lansat o serie de rachete și drone către țările care au susținut atacul, iar printre orașele vizate s-a aflat și Dubai.

O mulțime de persoane, printre care și numeroși români, au fost blocate în luxosul oraș după închiderea aeroporturilor. Omul de afaceri Gigi Nețoiu, aflat și el la Dubai, a povestit la FANATIK SUPERLIGA .

”Lumea este speriată. Nu se mai gândește nimeni la mâncare, apă. Doar a început. Sunt magazine la fiecare 50 de metri. E doar a doua zi. Acum iar atacă Iranul. Răspunsul va fi pe măsură. Cele mai vulnerabile sunt țările de aici. Cine a construit Dubaiul? Americanii și israelienii.

Acum vor și ei să creeze panică și să vadă lumea întreagă. Dacă Dubaiul era cel mai sigur oraș din lume.. acum l-au făcut să fie cel mai nesigur. Sunt 7 baze militare americane aici. Greșeala lor, după părerea mea, au spus că susțin demersurile Americii”, a declarat Nețoiu.