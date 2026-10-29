Fiica lui Ivan Patzaichin, amenințări după ce a pierdut contractul de sute de mii de euro cu ANAD! A câștigat o avere de la statul român

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Scandalul privind contractele pentru recoltarea probelor antidoping din România ia amploare. Ivona Rusu, , a criticat public Agenția Națională Anti-Doping, după ce firma TENGAI SPORT MANAGEMENT a pierdut contractul pentru organizarea serviciilor de recoltare. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, aceasta ar fi amenințat mai mulți ofițeri de control doping că nu vor mai putea colabora cu societatea dacă vor accepta să lucreze pentru noul prestator. Între timp, datele financiare arată că firma, care a colaborat cu ANAD în perioada 2018–2026, a raportat un profit net cumulat de aproximativ 770.000 de euro.

Ivona Rusu ar fi amenințat ofițerii antidoping după pierderea contractului cu ANAD

Pierderea contractului pentru serviciile de recoltare a probelor biologice a provocat un conflict între reprezentanții TENGAI SPORT MANAGEMENT și Agenția Națională Anti-Doping. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, Ivona Rusu le-ar fi transmis unor ofițeri de control doping că, dacă vor accepta să colaboreze cu noua societate contractată de ANAD, nu vor mai fi cooptați de TENGAI SPORT MANAGEMENT în eventualitatea în care firma va reveni în viitor în relația contractuală cu instituția.

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Amenințările ar fi venit într-un moment în care noul prestator avea nevoie de specialiști acreditați pentru a putea asigura continuitatea controalelor antidoping. Miza este importantă, pentru că ofițerii antidoping nu sunt angajații exclusivi ai unei societăți comerciale, iar acreditarea lor nu depinde de operatorul economic prin intermediul căruia își desfășoară activitatea.

Ivona Rusu a criticat public ANAD după ce firma a pierdut contractul

Conflictul a devenit public după declarațiile acide oferite de Ivona Rusu. Fiica fostului mare campion olimpic a contestat modul în care ANAD a ales noul prestator și a ridicat semne de întrebare privind capacitatea acestuia de a asigura serviciile de recoltare. Contractul anterior al TENGAI SPORT MANAGEMENT a încetat la 28 septembrie 2026, iar ANAD a demarat procedurile pentru continuarea activității cu un alt operator economic.

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Câștigătoare a fost desemnată societatea LABORA NOVA MEDICAL SRL, înființată la sfârșitul lunii septembrie 2026, cu o lună înainte de licitație. „Nu știm care au fost criteriile în baza cărora a fost declarată cea mai bună ofertă pentru ANAD. E vorba de o firmă nou înființată. Interesant e că această societate ar fi contactat furnizorii de materiale și echipamente abia pe 12 octombrie, după ce termenul limită pentru depunerea ofertelor expirase, pe 8 octombrie! Știm acest lucru pentru că furnizorii respectivi lucrează cu noi de 9 ani. Ne-au contactat atât pe mine, cât și pe soțul meu pentru a se interesa despre situația din România și despre motivul pentru care le-au fost solicitate alte oferte”, a declarat Ivona Rusu pentru Golazo.

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Totodată, Ivona Rusu a exprimat suspiciuni referitoare la noul prestator și la legăturile unor persoane implicate în activitatea acestuia cu structuri din cadrul ANAD. „Din ceea ce am găsit și noi pe internet, în acționariatul firmei se află domnul doctor Iordache și doamna Ana Jijie. Doamna Jijie a făcut parte din comisia de selecție pentru constituirea Comisiei de apel, care soluționează contestațiile în cazurile de încălcare a reglementărilor antidoping”, a mai spus Ivona Rusu.

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Firma Ivonei Rusu a cerut 1.095 de lei pentru o probă! Oferta câștigătoare a fost de 975 de lei

Din informațiile obținute de FANATIK referitoare la noua procedură de achiziție, TENGAI SPORT MANAGEMENT ar fi depus inițial o ofertă financiară cu 60% mai mare față de vechiul serviciu. Ulterior, societatea și-ar fi retras prima propunere și ar fi transmis o nouă ofertă, dar și asta mai mare decât celelalte patru care au participat la licitație. Mai exact, a doua ofertă a TENGAI SPORT MANAGEMENT ar fost de 1.095 RON pentru fiecare probă biologică, în timp ce societatea desemnată câștigătoare ar fi propus 975 RON pentru o probă.

La un volum ipotetic de 1.000 de probe, diferența dintre cele două tarife ar ajunge la 120.000 RON, adică aproximativ 24.000 de euro. În consecință, raționamentul lui ANAD a fost să opteze pentru cea mai avantajoasă ofertă, având în vedere că ofițerii de control pun fi „împrumutați” de orice firmă.

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Contract de 1,7 milioane de euro cu statul român

În cei 8 ani, relația dintre TENGAI SPORT MANAGEMENT și Agenția Națională Anti-Doping a presupus . Conform informațiilor furnizate de ANAF, În aprilie 2023, societatea a câștigat un acord-cadru pentru servicii de recoltare a probelor biologice de urină și sânge, cu o valoare maximă de 8.784.000 RON, adică 1,750.000 RON, fără TVA. Instituția precizează că, în baza contractului, au fost recoltate 12.000 de probe biologice.

Profit de aproape 800.000 de euro în 8 ani

Contractul atribuit în 2023 a fost chiar în toiul colaborării dintre TENGAI SPORT MANAGEMENT și Agenția Națională Anti-Doping. Chiar ANAD confirmă, în comunicatul oficial emis după acuzațiile Ivonei Rusu, că mecanismul achiziției directe a fost utilizat în relația cu această societate în perioada 2018–2023, înainte de atribuirea acordului-cadru din aprilie 2023.

Astfel, firma reprezentată de Ivona Rusu a fost implicată în organizarea serviciilor de recoltare a probelor antidoping pentru ANAD din 2018 și până la încetarea ultimului contract, în septembrie 2026. Potrivit bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor, între 2018 și 2025, TENGAI SPORT MANAGEMENT a raportat un profit net contabil cumulat de aproximativ 3,9 milioane de lei, echivalentul a 770.000 de euro.

Evoluția financiară a societății

2018: Cifră de afaceri: 13.781 € | Profit net: 13.108 € | 0 angajați

2019: Cifră de afaceri: 45.000 € | Profit net: 28.268 € | 3 angajați

2020: Cifră de afaceri: 33.872 € | Profit net: 5.434 € | 1 angajat

2021: Cifră de afaceri: 178.593 € | Profit net: 93.055 € | 3 angajați

2022: Cifră de afaceri: 317.724 € | Profit net: 137.195 € | 3 angajați

2023: Cifră de afaceri: 472.874 € | Profit net: 212.294 € | 7 angajați

2024: Cifră de afaceri: 477.277 € | Profit net: 145.313 € | 8 angajați

2025: Cifră de afaceri: 489.344 € | Profit net: 134.638 € | 8 angajați

Firma organiza serviciile, dar ofițerii antidoping erau acreditați de ANAD

TENGAI SPORT MANAGEMENT a cooptat acreditați de ANAD, care efectuau recoltările, în timp ce operatorul economic asigura organizarea serviciilor și logistica necesară. Cu alte cuvinte, societatea comercială intermedia și organiza prestarea serviciilor, însă pregătirea profesională și acreditarea specialiștilor nu îi aparțineau.

„Acești specialiști sunt acreditați individual de ANAD și își exercită atribuțiile cu respectarea Codului Mondial Anti-Doping, a Standardului internațional pentru testare și investigații, precum și a Modelelor de bună practică pentru recolatarea probelor biologice de urină și de sânge.

Ofițerii de control doping nu aparțin unui anumit operator economic și nu sunt acreditați în numele unei societăți comerciale. Ei sunt profesioniști independenți, care pot presta servicii prin intermediul oricărui terț-delegat cu care ANAD încheie un contract, în condițiile legii și ale reglementărilor aplicabile.

Prin urmare, experiența profesională acumulată de aceștia nu poate fi atribuită exclusiv unui prestator și nici nu dispare odată cu încetarea unei relații contractuale. Rolul operatorului economic contractat constă în organizarea serviciilor de recoltare, asigurarea personalului acreditat și a resurselor logistice necesare, precum și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate”, a transmis ANAD, în comunicatul oficial.

Totodată, ofițerii de control antidoping pot fi cooptați și de organizații sau operatori din străinătate, în funcție de cerințele și acreditările aplicabile. Specialiști români au participat la activități de control antidoping inclusiv în cadrul unor competiții internaționale majore, precum Jocurile Olimpice și Campionatele Mondiale.

ANAD, cap de listă în Europa la testele efectuate

În paralel cu disputa privind schimbarea prestatorului, FANATIK a obținut informații referitoare la volumul activității de testare desfășurate de Agenția Națională Anti-Doping. ANAD ar fi efectuat aproximativ 3.000 de teste antidoping de la începutul anului 2026, fiind în fruntea Europei. Mai mult, laboratorul antidoping din București poate susține independent 1.000 de probe, exclusiv din bugetul instituției.