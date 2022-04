Fiica lui Keo, carieră în muzică? Artistul a surprins pe toată lumea: „Nu-mi imaginez cum e să lucrez fără ea”

Keo are parte de cel mai mare ajutor în studioul său de înregistrări, chiar în persoana fetei sale, Arya. Cântărețul a dezvăluit că micuța este pasionată în ultima perioadă de muzică și îl acompaniază mai mereu atunci când înregistrează sau retușează câte o melodie.

Keo compune muzică în prezența fiicei sale, Arya

Așchia nu sare departe de triunchi în familia formată de Keo cu Misty! Fata celor doi, Arya, a început să se obișnuiască deja cu universul tatălui său, care este cântăreț și producător muzical.

Keo a povestit în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV că Arya ar avea toate datele să se apuce de muzică, însă e un pic devreme să spună sigur dacă va opta și ea pentru această zonă artistică.

Keo s-a ”plâns” că uneori îi este greu să muncească, asta pentru că Arya (5 ani) nu stă locului o clipă. Chiar dacă uneori poate să-i fugă ideile pentru că fata lui îi cere atenția, nu își mai imaginează cum ar fi să nu lucreze având-o și pe ea în studio.

Artistul a comentat o secvență postată de acesta pe rețelele de socializare, în care Arya se fâstâcește prin studioul său, spunând că astfel de scene sunt la ordinea zilei, mai ales în momentele în care el este extrem de concentrat pe anumite melodii.

„E atrasă de muzică”

„Secvențele astea continuă zilnic. Îi place foarte mult la mine în studio. E atrasă de muzică. Are și piesa ei preferată. E super șireată, face tot felul de giumbușlucuri. Nu-mi imaginez cum e să lucrez fără ea în studio”, a declarat Keo

și despre cea mai mare panică a sa în perioada aceasta. Keo a spus că în continuare îi este frică de Covid, deși a trecut prin boală la începutul acestui an.

„Ne-am relaxat prea repede. N-aș vrea să văd o revenire în forță a bolii. Singurul loc unde mergeam aproape zilnic fără mască e la piscină.

La piscină am luat eu și am adus acasă. S-a întâmplat. Nu mai are sens să ne gândim cum am luat Covidul, în ce sens. Am devenit și eu un pic exagerat. De câteva zile am început să mă schimb”, a adăugat Keo.