Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani

Leonard Doroftei are doi băieți și o fiică superbă cu care se mândrește de fiecare dată când are ocazia. face furori pe social media, unde are o comunitate foarte mare. Iată cât de frumoasă este Vanessa la vârsta de 21 de ani!

Vanessa, fiica lui Leonard Doroftei, face furori pe social media

Vanessa, fata lui Leonard Doroftei, provoacă admirație cu fiecare fotografie pe care o publică pe rețelele de socializare. Ajunsă la vârsta de 21 de ani, tânăra este o blondină superbă, care are o siluetă trasă prin inel.

Întoarce toate privirile în preajma sa și cu siguranță, este admirată de foarte multe persoane, mai ales de bărbați. Aceasta se declară creatoare de conținut, motiv pentru care este activă constant pe paginile sale din social media.

Cu toate acestea, susține că nu ar vrea o carieră de model pentru că are o înălțime mică. Are doar 1,60 metri, fiind conștientă că nu poate defila pe podiumurile de modă, pentru designeri de renume din România sau de peste hotrae.

În schimb, fiica lui Leonard Doroftei a dezvăluit la un moment dat că ar vrea să facă photo shoot-uri. Până atunci, însă, se concentrează pe pasiunile pe care le are. Își ocupă timpul liber cu ajutorul vacanțelor în străinătate.

„Ești superbă, mami”, este comentariul pe care l-a lăsat Monica Doroftei la ultima postare a fiicei sale, pe Instagram. „Cea mai frumoasă”, a completat Adrian Doroftei, unul dintre cei doi fii ai sportivului.

Cu cine se iubește Vanessa Doroftei

Fiica lui Leonard Doroftei nu se mai ascunde pentru că recent s-a fotografiat alături de partenerul de viață. Vanessa se iubește cu un tânăr român cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai multă vreme.

O perioadă relația de iubire s-a consumat la distanță când tânăra locuia în Canada. l-a primit extrem de bine pe iubitul fiicei sale, deși spunea în urmă cu ceva vreme că are pușca în dulapul din casă.

„Da, sunt într-o relație de un an și ceva. E un băiat din România iubitul meu. L-am cunoscut aici, am stat o perioadă la distanță și acum suntem împreună, pentru că am revenit în țară de câteva luni.

În nici un caz nu stă cu pușca în dulap! Tata este un om foarte calm, dar sunt mai aproape de mama din punctul acesta de vedere, când am nevoie de sfaturi”, a spus fiica lui Leonard Doroftei pentru .

Ce facultate urmează fata lui Leonard Doroftei

Vanessa, fata lui Leonard Doroftei, a urmat cursurile de liceu și colegiu în Canada, unde a plecat la vârsta de 16 ani. A făcut 3 ani de colegiu, unde a studiat științe medicale timp de un an. Concret, a învățat multă chimie și fizică.

De asemenea, a făcut și doi ani cursuri de științe sociale, cum ar fi politică și psihologie. Pe de altă parte, i-a fost greu să se adapteze pentru că deja își formase un cerc de prieteni în România, însă acum a revenit alături de familia sa.

Frumoasa blondină este cea care și-a convins tatăl să se întoarcă în țara natală. Fostul boxerul a ținut cont de dorința fiicei sale, după 5 ani petrecuți în străinătate. În prezent, fata lui Leonard Doroftei se concentrează pe studii.

„Sunt la facultatea de drept. Mie mi-a venit dosarul foarte greu din Canada. Erau foarte multe opțiuni la ce să aplic. Opțiunea cu Facultatea de Medicină nu a mai fost posibilă, pentru că am aplicat foarte târziu, în septembrie.

A doua opțiune a fost Facultatea de Drept. Întodeauna mi-a plăcut acest domeniu. Îmi place foarte mult, sunt anul I la Nicolae Titulescu și chiar vreau să rămân pe partea asta de drept.

Nu știu încă ce voi face în viitor, dacă voi fi avocat sau magistrat. Dar îmi place foarte, foarte mult, momentan. Așa a fost să fie, mai ales că nu mi-a venit dosarul la timp din Canada ca să mă pot înscrie în România.

E destul de complicat, pentru că trebuie trimis dosarul la o instituție, apoi trebuie traduse documentele și așa mai departe”, a completat fiica lui Leonard Doroftei, mai arată sursa menționată mai sus.

De ce s-a întors Leonard Doroftei în România

Leonard Doroftei a luat decizia să se întoarcă definitiv în România în anul 2024. Fostul pugilist a revenit cu forțe proaspete în țara noastră pentru că îi era foarte dor de meleagurile natale. În plus, simțea nevoia să aibă o perioadă de liniște.

Fostul pugilist a dezvăluit în cadrul unei emisiuni TV că vrea să se reculeagă, să se adune după cei 5 ani petrecuți în Canada. Și-a dorit să facă acest pas pentru că are planuri mari, legat tot de pasiunea pentru sport.

„Știam că într-o zi mă voi întoarce acasă, dar trebuie să ai ceva când te întorci, trebuie să faci ceva, nu poți să stai să aștepți. Acum e timpul să te miști și să construiești, și am început.

Voi deschide o sală, dar pentru început nu o să fac performanță”, a spus Leonard Doroftei în emisiunea La Măruță, în urmă cu un an, unde a fost invitat alături de soția sa, Monica, scrie .