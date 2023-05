Fiica lui Liviu Dragnea, despre cariera în lumea filmului: ”În viață, totul se întâmplă la momentul potrivit”. Alexandra joacă rolul unei asasine

Fiica lui Liviu Dragnea este vedeta unui film de scurt-metraj în care joacă rolul unei asasine crescută de un lord al crimei și trimisă să-și ucidă propria mamă. Alexandra Dragnea cochetează cu actoria și a discutat, în premieră, despre proiectele și ambițiile sale.

Cum a ajuns fiica lui Liviu Dragnea să joace în filme

Alexandra Dragnea a început să studieze actoria încă pe vremea când era . În 2016, fiica lui Liviu Dragnea s-a înscris la un workshop al celebrei Ivana Chubbuck, iar în 2018 a plecat în Statele Unite, să studieze actoria.

”Am fost pasionată de actorie dintotdeauna. De când eram foarte mică mi-am dorit să fiu actriță și toți cei din jurul meu știau despre acest vis al meu. În timpul școlii am participat la diferite programe de actorie, cursuri de teatru și workshop-uri. Dar, după ce am absolvit un Conservator de actorie la Institutul “Lee Strasberg” din Los Angeles, pot spune că am început să mă concentrez pe a construi o cariera în acest domeniu”, a declarat Alexandra Dragnea pentru FANATIK.

După câteva apariții în clipurile partenerului ei, Alex Mațaev, fiica lui Liviu Dragnea și-a făcut debutul cu un rol principal într-un scurt metraj. Producția se numește și este povestea unei fetițe răpite de un lord al crimei, antrenată să devină o asasină perfectă. După 12 ani, fata este trimisă să-și asasineze propria mamă, moment în care își reîntâlnește fratele de lângă care fusese smulsă de ”tatăl” adoptiv.

Filmul produs de Alexandra Dragnea a avut un buget de 700 de euro

Filmul de scurt-metraj a fost filmat în Belgia și Olanda, și a avut un buget estimat de 1.150 de euro. Regizorul producției este Quinn van der Priem, iar în film apare și Alex Mațaev, în rolul unui dealer de droguri.

Al doilea film în care apare Alexandra Dragnea se numește , este un scurt-metraj fantasy, iar este atât actriță cât și producătoare. Producția a fost filmată în Breda, Olanda și a avut un buget estimat de 700 de euro, potrivit IMDB.

Fiica fostului șef al Camerei Deputaților spune că nu se va opri aici și că are deja câteva proiecte în desfășurare. ”Momentan lucrez la câteva filme scurte, pe care intenționez să le trimit la diverse festivaluri de film. Totodată, aplic și particip la probele de casting pentru proiectele care mi se par interesante, atât în România, cât și la nivel internațional”, a explicat Alexandra Dragnea pentru FANATIK.

Alexandra Dragnea: ”Poți să mergi la sute de castinguri și să nu ai succes la niciunul. Trebuie să te obișnuiești”

Deși provine dintr-o familie care, cel puțin teoretic, ar putea să-i ”netezească” drumul spre succes, fiica lui Liviu Dragnea nu vrea să profite de acest lucru și o ia pas cu pas, prezentându-se la castinguri în care concurează cu alți zeci de actori, pentru același rol.

”E posibil să mergi la un casting pentru prima dată și să primești rolul, dar este la fel de posibil să mergi la zeci, chiar sute de castinguri, și să nu ai succes la niciunul. Acest lucru este valabil oriunde în lume, nu doar în România. Poate în România este puțin mai ușor, comparativ cu Anglia sau America, unde concurența este mult mai mare.

Este o meserie în care trebuie să te obișnuiești cu respingerea încă de la început și să înțelegi că nu are legătură cu tine. Faptul că nu ai reușit sa obții un rol la un casting nu înseamnă că nu ești suficient de bun sau că ai făcut ceva greșit. Pur și simplu, nu te-ai potrivit cu viziunea regizorului sau a directorului de casting. Este important să nu renunți, să continui să muncești și să nu uiți de motivația inițială care te-a condus pe acest drum.

Este ușor să te descurajezi, dar cred cu tărie că totul în viață se întâmplă la momentul potrivit. Atunci când apare oportunitatea, trebuie să fii pregătit. Bineînțeles, este nevoie și de un strop de noroc”, susține Alexandra.

Fiica lui Liviu Dragnea, atrasă și de lumea teatrului

Întrebată dacă i-ar surâde o carieră în teatru, Alexandra Dragnea recunoaște că este atrasă de acest domeniu. De altfel, pe vremea când studia actoria în SUA, ea a jucat în două piese de teatru experimentale, care i-au deschis apetitul pentru scenă.

”Desigur, ador teatrul. Nu se compara nimic cu sentimentul de libertate pe care îl simți pe scenă sau cu energia pe care o primești de la publicul spectator. Ești obligat să te concentrezi și să fii prezent, nu este loc de greșeala, spre deosebire de film, unde ai posibilitatea să filmezi o scenă de mai multe ori, în cazul în care ceva nu a mers bine”, a dezvăluit fiica lui Liviu Dragnea pentru FANATIK.

”Familia m-a susținut întotdeauna”

Alexandra Dragnea spune că nu s-a gândit să-și deschidă propria casă de producție, și căă pentru acest lucru este nevoie de multă experiență în domeniu. În schimb, ea preferă să se concentreze pe cariera de actor, să câștige experiență și să se dezvolte.

Din fericire, mai spune Alexandra, familia este alături de ea și o susține în această decizie. ”Familia mea se bucură pentru mine. Întotdeauna m-au susținut în tot ceea ce mi-am dorit să fac și m-au încurajat să îmi urmez propriile alegeri”, a încheiat Alexandra Dragnea.

Liviu Dragnea a lipsit de la nunta fiicei lui

Potrivit informațiilor din CV-ul ei profesional, fiica lui Liviu Dragnea are 1,75 m, 60 de kilograme și vorbește cinci limbi: engleză, spaniolă, italiană, portugheză și română.

Într-un interviu pentru Kanal D, Liviu Dragnea a dezvăluit că fiica lui s-a căsătorit cu interpretul Alex Mațaev în anul 2020 și că, deși la acea vreme era în detenție, și-a dat binecuvântarea pentru ca nunta să aibă loc în lipsa lui.