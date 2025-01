Fiica lui Liviu Vârciu s-a confruntat cu mari probleme de sănătate. Carmina a stat internată la spital zile bune: ”Nu doresc nimănui așa ceva”

Începutul lui 2025 nu a fost de bun augur pentru , care s-a confruntat cu mari probleme de sănătate. Carmina a stat internată la spital zile bune, precizând că nu dorește nimănui lucrurile prin care a trecut.

Ce a pățit Carmina, fata cea mare a lui Liviu Vârciu

Carmina, fata cea mare a lui Liviu Vârciu, a dezvăluit că a avut grave de ordin medical. Inițial, a crezut că este vorba de o banală răceală, însă simptomele ulterioare s-au dovedit mai severe decât păreau la prima vedere.

Prima oară a început să aibă frisoare, dar mai târziu a prezentat și alte semne serioase. Tânăra a stat internată într-o unitate medicală din București timp de 7 zile, unde a avut parte de un tratament adecvat.

„Am stat internată în spital aproape o săptămână, am zis că o iau razna acolo, acum sunt mai ok, dar mai am de urmat un tratament încă o săptămână. Totul a început cu frisoane.

Dimineață când m-am trezit nu mai puteam să respir, nu mai puteam să înghit, nici saliva, nu puteam să vorbesc. Mi-a urcat durerea la ureche, la timpan, apoi la cap, a fost ceva groaznic”, a declarat Carmina pentru .

Fiica lui Liviu Vârciu a fost nevoită să își sune tatăl pentru a-l ruga să vorbească cu un medic. Tânăra simțea că nu mai poate și că trebuie să ajungă neapărat la un consult medical, care a fost groaznic din punctul ei de vedere.

Carmina: ”Este îngrozitor să te vezi pe patul de spital”

„Când m-au văzut doctorii mi-au spus că îmi trebuie internare, că am amigdalită acută. Mi-au făcut tot felul de cocktail-uri intravenoase, mi-au făcut analize. Acum sunt mai bine, nu-i doresc nimănui să i se întâmple așa ceva.

E groaznic să te simți neputincios, să simți că nu poți să te ridici din pat, să mănânci, e horror. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost mai grav și că am scăpat. Este îngrozitor să te vezi pe patul de spital, cu branula în mână.

Atunci își dai seama că nu mai contează absolut nimic, doar să fii tu bine”, a mai spus Carmina, pentru aceeași sursă. Fiica lui Liviu Vârciu a stat departe de social media perioada asta și nu a mai fost activă.