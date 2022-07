Fiica lui Marcel Pavel, debutantă pe scena Operei! Decizia luată de artist: „Copiii devin vedete prematur și apare depresia!”

Yuvenalia Ioana Pavel, în vârstă de 9 ani, este fetița lui Marcel Pavel. Încă de mică, a fost atrasă de latura artistică și multe voci susțin că ar putea călca pe urmele mamei sale, Violeta, fostă balerină la Balshoi Teatr. Yuvenalia a debutat, recent, în cadrul unei serbări școlare, pe scena Operei Române din București, însă părinții sunt, deocamdată, precauți în privința viitorului fetiței, de teamă să nu împărtășească soarta copiilor altor celebrități.

Marcel Pavel: „Nu vreau să procedez cu Yuvenalia ca unii părinți celebri. La vârsta de 14 ani, copiii devin vedete, iar peste un an, abandonează”

Este o perioadă plină pentru Marcel Pavel. Dincolo de spectacolele estivale, artistul s-a bucurat teribil în momentul în care și-a văzut fata călcând pe urmele mamei sale și dansând pe o scenă celebră.

„Sunt primii pași de balet ai Yuvenaliei pe scena Operei Române, dar ea face balet de la vârsta de 6 ani. A avut noroc cu o profesoară foarte bună, care se ocupă extrem de mult de copii, la o școală particulară. În cadrul serbărilor școlare, ce au loc de două ori pe an, printre care s-a numărat și aceasta la care ne referim, copiii merituoși sunt duși la Operă”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, Marcel Pavel.

Dincolo de talentul indiscutabil al Yuvenaliei, artistul este circumspect și face o comparație cu alte cazuri, în care vlăstarele unor staruri au încercat să îmbrățișeze, de la vârste fragede, o carieră artistică, însă au capotat, rapid. Se găsesc o mulțime de exemple, din acest punct de vedere, atât în România, cât și în străinătate…

„Nu vreau să fac din copilul meu un așa – zis geniu sau o persoană publică, din moment ce ea abia a deschis ochii către lumea artei. Nu vreau să procedez precum alți părinți, care, după părerea mea, comit o greșeală. La vârsta de 14 ani, copiii devin vedete, iar peste încă un an, abandonează”, a argumentat Marcel.

Imediat, tatăl micuței balerine a adăugat: „Urmează depresiile, pentru că mulți dintre acești copii se obișnuiesc să fie glorioși de mici, dar, în timp li se schimbă ideile și concepția despre viață. Ei trăiesc cu amintirile copilăriei și se lovesc de niște aspecte dure în perioada adolescenței și la maturitate, care le opresc evoluția”.

De altfel, este de notorietate faptul că, de-a lungul timpului, Marcel Pavel a făcut tot ce i-a stat în putință să-și păstreze familia departe de ochii indiscreți ai presei. , în fața publicului larg.

Yuvenalia, „așchia” care nu sare departe de… „trunchiuri”. Micuța balerină cântă la pian

Îndrăgitul cântăreț ne-a dezvăluit și faptul că, referitor la înclinațiile artistice ale celui mai mic copil al său (n.r Marcel Pavel și soția sa, Violeta, mai au doi băieți, Richard, în vârstă de 26 de ani și Sacha, 23 de ani) au existat discuții în familie.

„I-am spus soției mele: Înțeleg ca fiica noastră să facă balet, pentru că, oricum, îți moștenește talentul și dacă va alege această cale și va alege să devină profesionistă, va fi foarte bine. Dacă nu, este bine să danseze, pentru atitudine, pentru eleganță, pentru ținută. Însă, nu facem din acest lucru un țel”, ne-a mărturisit solistul.

Este obligatoriu să adăugăm faptul că Violeta Pavel (fostă Șmîșleaeva), soția lui Marcel, este o fostă balerină de succes, originară din Rusia. La vârsta de 21 de ani a sosit pentru prima oară în țara noastră, pentru o serie de spectacole, moment în care l-a cunoscut pe artistul român.

În plus, Yuvenalia calcă și pe urmele tatălui său, în materie de muzică. Fetița urmează cursurile liceului „George Enescu”, este pianistă, face, de asemenea, cursuri de canto și de teatru și, pe lângă acestea, mai și pictează. „Așadar, are laturi artistice extraordinare. Nu geniale, dar se dezvoltă frumos, și are preocupări inteligente”, a adăugat interlocutorul nostru.

Deocamdată, Yuvenalia, care chiar în această vară a împlinit vârsta de 9 ani, nu a ales între balet și pian. „Încă nu știe”, a glumit tatăl ei.

Nostalgiile unui tenor și spectacolele estivale de la Grădină

În această perioadă, în care majoritatea cetățenilor se bucură de concedii, artiștii se află în focul spectacolelor. Acesta este și cazul lui Marcel Pavel, pe care, atunci când l-am întrebat unde și cum și-a petrecut vacanța, a zâmbit.

„Care vacanță? Am cântat tot timpul. În perioada 1 – 9 august voi merge, teoretic, în concediu, pentru că și în această perioadă voi susține vreo patru concerte, pe litoral”, a precizat artistul.

Și chiar dacă nu lucrează la un proiect spectaculos în această perioadă, pe Marcel Pavel l-au năpădit nostalgiile din perioada romantică a litoralului românesc. Din acest motiv, sentimental cum îl știm, deși… recunoaște că nu pare așa la prima vedere, tenorul obișnuit să bucure sufletele ascultătorilor de toate vârstele ne-a mărturisit, pe un ton melancolic:

„Multă lume își amintește concertele care se țineau pe vremuri, la Grădinile de Vară… Din amintirea acelor ani, vreau să reînvii acele spectacole. Să văd eu acel public frumos, pe care îl cunoșteam și îl iubeam…”

„Teatrul de Vară din Mamaia este o ruină! Așa arată și cultura noastră! Este rușinos!”

Imediat, însă, Marcel Pavel a schimbat tonul, referindu-se la starea de degradare în care au ajuns mai multe scene din România, unde pe vremuri, cântăreții de calibru scriau istorie.

„Voi susține un concert la Mamaia, deși de celebrul Teatru de Vară, unde se ținea festivalul, s-a ales praful. E o ruină! Este absolut rușinos, dar demonstrează în ce hal a ajuns cultura, în zilele noastre! Cum arată acel Teatru de Vară, așa e și cultura noastră!”, a punctat partenerul nostru de dialog.

Cu toate acestea, tenorul nu va renunța la spectacolele de la malul mării. Știm cu toții că impresarul Bebe Mihu, soțul cântăreței de muzică populară Maria Dragomiroiu, organizează de zeci de ani concerte pe litoral. Așadar, în acest context, îl vom putea urmări „live” pe Marcel Pavel, în primul weekend al lunii august, la Mamaia și la Eforie Sud – Techirghiol.

Revedere cu Ovidiu Lipan Țăndărică și un succes emoționant la Fălticeni cu… un concert de muzică clasică

Nici până la mini-turneul pe care urmează să-l susțină pe litoral, Marcel Pavel n-a „șomat”. A concertat în țară și a avut parte de surprize plăcute. Nu doar de cele oferite de reîntâlnirea cu diverși prieteni apropiați, ci mai ales grație spectatorilor care îl iubesc, oriunde s-ar duce.

„Până acum, am cântat la Zilele Municipiului Fălticeni (n.r a fost însoțit și de impresarul Radu Groza), unde am fost primit de un public minunat și unde m-am întâlnit cu Ovidiu Lipan Țăndărică. El a fost, însă, cap de afiș într-o altă seară. Sincer, m-am simțit fantastic. Cum am urcat pe scenă, brusc s-au adunat vreo 3000 de oameni. Nici n-am văzut când s-au strâns…”, ne-a povestit artistul.

Interlocutorul FANATIK a ținut să adauge faptul că „acest concert a fost, realmente, un succes, mai ales în condițiile în care am început spectacolul cu muzică clasică. Vă dau cuvântul meu de onoare, că fălticenenilor le-a plăcut la nebunie! M-au bisat de trei ori…”

„Dacă la piesa „ ” au cântat toți spectatorii, a fost memorabil momentul în care au strigat „mai vrem, mai vrem”, atunci când am interpretat muzică clasică”, a încheiat, bucuros, Marcel Pavel.

De altfel, cântărețul a și postat o fotografie pe o rețea de socializare, alături de care a notat: „Public minunat la Fălticeni, respectuos și iubitor de muzică de calitate! Mulțumesc, Fălticeni!”.