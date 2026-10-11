Fiica lui Marius Șumudică face senzație pe internet! Sarah are 25 de ani și visează la o carieră internațională

ADVERTISEMENT

Sarah Maria Odette este cunoscută publicului drept fiica lui Marius Șumudică. Tânăra face furori în rândul admiratorilor care o urmăresc constant și reușește să fie astfel în centrul atenției. Șatena a terminat o facultate de renume, dar și-a dorit mereu să fie pe podiumurile de modă.

Fata lui Marius Șumudică, strălucitoare în online

Marius Șumudică (55 ani) este unul dintre cei mai cunoscuți foști sportivi români. Ca jucător a evoluat pe postul de atacant central la echipe ca Sportul Studențesc, Rapid București și Marítimo. Antrenorul a făcut echipă pe care o coordonează de mai multă vreme și care l-a făcut să fie .

ADVERTISEMENT

Tehnicianul este concentrat pe carieră și dezvăluie puține informații despre viața personală. Are o familie frumoasă și unită alături de Liliana, femeia care i-a dăruit un băiat și o fată. Singura fiică a fostului sportiv român este o tânără care face ravagii cu fiecare apariție din social media. Sarah Șumudică (25 ani) este de o frumusețe răpitoare.

Are forme fizice de invidiat și își înnebunește admiratorii cu ținutele pe care le poartă. E în centrul atenției pe toate platformele de socializare, însă pe TikTok postează cel mai des filmări în care dansează sau își etalează silueta trasă prin inel. Frumoasa șatenă împărtășește și poze cu diferite activități pe care le desfășoară în viața de zi cu zi sau atunci când pleacă în vacanță.

ADVERTISEMENT

Visul avut de fata lui Marius Șumudică

Tânăra este binecuvântată cu o existență în care nu duce lipsă de nimic. Fiica lui Marius Șumudică adoră să se distreze cu prietenele sale, dar nu uită nici de studii. În urmă cu 3 ani a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea Româno-Americană din București. Cu toate acestea, visul ei cel mai mare este să devină model și să aibă o carieră în acest domeniu. Într-un interviu acordat în urmă cu ceva vreme a povestit că ar fi vrut să fie desemnată Miss România și chiar a mers la casting pentru a-și îndeplini această dorință arzătoare. Vrea să fie un model recunoscut la nivel internațional, dorind să-și depășească limitele.

ADVERTISEMENT

Ce relație are Sarah cu celebrul său tată, Marius Șumudică

Sarah Șumudică a mai subliniat în urmă cu ani buni că vrea să fie celebră datorită proiectelor sale, nicidecum pentru că este fiica lui Marius Șumudică. Ea a participat la prezentări de modă și a cochetat cu modellingul. În aceeași notă, superba șatenă a spus că este mândră de figura paternă care se implică enorm în dezvoltarea sa personală. Totodată, susține că numele tehnicianului român o ajută uneori, dar sunt și cazuri în care nu-i este deloc de ajutor. Mai mult decât atât, aceasta și-a exprimat dragostea pentru antrenorul cu care spune că vorbește în fiecare seară. Se poate spune că este „fata lui tati”.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, șatena este foarte discretă cu viața amoroasă. În urmă cu 5 ani avea o relație cu un fost jucător junior de la Dinamo și Benfica, Alexandru Mitracu, dar nu s-au mai afișat împreună. În schimb, șatena le fură privirile tuturor celor care sunt la curent cu activitatea din mediul online. Sarah s-a născut în Portugalia în perioada în care Marius Șumudică avea contract cu Maritimo Funchal. Tânăra își susține destul de des tatăl pe stadion.