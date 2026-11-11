Sport

Fiica lui Mihai Stoica, ipostază unică din vacanță. Care este locul unde se relaxează Teodora. Galerie foto

Alexa Serdan
11.11.2026 | 16:00
Fiica lui Mihai Stoica ipostaza unica din vacanta Care este locul unde se relaxeaza Teodora Galerie foto
GALERIE FOTO
Teodora, fiica lui Mihai Stoica. Sursa foto: Instagram.com Teodora, fiica lui Mihai Stoica. Sursa foto: Instagram.com Teodora, fiica lui Mihai Stoica. Sursa foto: Instagram.com Teodora, fiica lui Mihai Stoica. Sursa foto: Instagram.com +17 FOTO
Stațiunea în care se relaxează Teodora Stoica. Sursa foto: Instagram.com
Singura fată a lui Mihai Stoica a plecat într-un resort inedit pentru a-și încărca bateriile. Ce program are și ce a scos la iveală.
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Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, are o relație specială cu fiica sa, Teodora. O susține necondiționat, tânăra fiind plecată perioada aceasta în vacanță de unde a postat într-o ipostază unică.

Resortul în care a ajuns fata lui Mihai Stoica

E transformată complet de o suferință peste care nu reușește să treacă, însă Teodora Stoica (32 ani) nu stă pe loc. Fata lui Mihai Stoica (61 ani) și-a pierdut animalul de companie, pe nume Roată, dar viața ei continuă, deși patrupedul era ca un copil pentru ea. Iubește enorm câinii și alte viețuitoare, fiind foarte empatică cu acestea.

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După dezvăluirile sfâșietoare făcute de analistul sportiv, tânăra a ales să plece din România. A optat pentru un resort în care își încarcă bateriile, nicidecum pentru o destinație de vacanță exotică. Mai exact, este vorba de o stațiune medicală de lux premiată, care are rolul de a îmbunătăți viața și sănătatea oamenilor.

Centrul holistic, care are o experiență de peste 20 de ani în spate, se află în Austria. Locația balneară situată pe malul lacului Wörthersee în Maria Wörth promovează un concept special, care are în centrul atenției sănătatea intestinală, echilibrul acido-bazic, digestia și detoxifierea. Toate acestea se fac prin odihnă, curățare și suplimente.

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Prin urmare, fiica lui Mihai Stoica are un program foarte încărcat, încă de la primele ore ale dimineții. Cu această ocazie, a realizat mai multe imagini și filmări prin care îi pune la curent pe internauți cu activitățile sale. În unul dintre videoclipurile din mediul online a lăsat să se vadă forma fizică de invidiat pe care o lucrează intens la sală. A apărut în pijamale scurte care i-au pus în valoare abdomenul. În plus, fanii au mai remarcat faptul că Teodora Stoica începe să-și revină treptat după ce i-a murit câinele. Tânăra este apreciată pentru stilul de viață echilibrat, dar și pentru suplimentele pe care le folosește constant.

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Sfaturile primite de Teodora Stoica

Teodora Stoica profită din plin de timpul petrecut în complexul austriac, unde nu are voie să consume cafea. Din păcate, din această cauză s-a ales cu o durere puternică de cap, simțind nevoia să stea în natură și să citească. A primit o sumedenie de îndemnuri de la cadrele medicale din centru, care i-au recomandat mai multe suplimente. În această pauză de detox a început să consume pulbere alcalinizantă pentru că pH-ul organismului său este ușor acid. Acesta susține echilibrul acido-bazic. Fiica lui Mihai Stoica a mai apelat la peroxid de magneziu, utilizat în protocolul Mayr pentru susținerea tranzitului intestinal. De asemenea, pe listă a mai primit niște picături cu extracte din plante amare care stimulează secrețiile digestive și ajută implicit digestia.

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Aceasta a ținut să menționeze că protocolul este unul personalizat și că nu ia nimic de capul ei. Fiecare zi este încărcată de teste, consultații și diferite activități. Mai mult decât atât, tânăra a precizat că mestecă de 40-60 de ori mâncarea, dar și că se documentează mult legat de tratamentele pe care clinica le implementează.

”Încerc să învăț să-mi ascult corpul”

„Ce știu e că mă simt bine aici, în pace cumva, deși astăzi, pentru prima dată de când am ajuns, am avut un mare crash de energie. Probabil și pentru că am avut ziua plină de tratamente, consultații și tot felul de activități. Very low, dar măcar durerea de cap s-a dus. 

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Abia am reușit să fac un antrenament super scurt. Am rugat-o pe doamna doctor să-mi dea un spread în plus la cină. Aici la cină primim doar o supă, pe care o combinăm fie cu pâine (fără gluten în cazul meu), fie cu cartofi.

Eu am renunțat la pâine, am ales cartofii și am negociat și un humus pe lângă. Încerc să învăț să-mi ascult corpul, nu să trag de el ca de obicei. E mare lucru că am cerut și spread-ul ăla extra!”, a scris Teodora Stoica, pe Instagram.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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