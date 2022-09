Fiica lui Mircea Geoană se mărită în Veneția. Ana și iubitul american au ales destinația de vis pentru nunta lor

Ana Geoană, fiica lui Mircea Geoană, se va mărita anul viitor cu iubitul ei american pe nume Garrett Cayton. Iată ce destinație au ales pentru nuntă!

Fiica lui Mircea Geoană, nuntă în Veneția cu iubitul american

Fiica lui Mircea Geoană și iubitul ei american au ales să facă nunta departe de țările de origine. Astfel, cei doi au ales Europa pentru căsătoria lor, Veneția fiind destinația lor mult dorită pentru petrecere.

Veneția este locul în care au petrecut o vacanță alături de familiile lor, prima împreună, așa că locul are semnificație specială.

Având în vedere că la nuntă vor participa oameni din America și Europa, Ana Geoană și Garrett Cayton au vrut o destinație unde să poată ajunge mai ușor.

„Am ales Veneția, pentru că Italia are un loc special în inima noastră. A fost primul loc în care am mers într-o vacanță cu ambele familii. După logodna de acasă, am vrut să găsim un loc frumos și accesibil pentru invitații noștri din America, România și restul Europei.

Veneția este destinația visurilor noastre. Părinții lui Garrett sunt foarte entuziasmați și ei de această alegere și deja au început să se gândească cum să fie nunta”, a declarat fiica lui Mircea Geoană pentru

Cum se înțelege Mircea Geoană cu viitorul ginere. Unde vor locui mirii

Mircea Geoană și viitorul său ginere se înțeleg foarte bine, după cum a spus fiica politicianului. Aceștia discută mult despre orice subiect, de la politică la sport.

Plictiseala nu este un cuvânt ce să încapă în vocabularul dintre cei doi – socrul și ginerele.

„Garrett și tatăl meu vorbesc despre orice, de la politică internațională și politică românească și americană, până la tenis, filme, noi tehnologii și industrii creative.

Nu există momente plictisitoare în conversațiile dintre tatăl meu și Garrett”, a mai spus fiica lui Mircea Geoană.

a avut loc la Palatul Mogoșoaia, dar nunta va fi departe de țară, în Italia. Mirii vor locui la Los Angeles.