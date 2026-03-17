Fiica lui Mugur Isărescu a rămas fără jobul de la compania imobiliară unde a lucrat 10 ani. I s-a micșorat drastic salariul, apoi nu a fost realeasă în conducere

Lăcrămioara Isărescu, fiica guvernatorului BNR Mugur Isărescu, este angajată, din 2010, la subsidiara din România a companiei IBM. La începutul carierei la gigantul IT, ea a ocupat postul de director la departamentul de “Business Development”, după care a fost promovată ca director la departamentul “Governmental Programs” pentru Europa de Sud-Est. Ea încasează un salariu lunar de aproximativ 15.000 euro.

Lăcrămioarei Isărescu i s-a scăzut salariul de la 6.450 euro la 2.000 euro pe lună

Din 2014, Lăcrămioara Isărescu a mai demarat o colaborare cu o companie importantă, norvegienii de la Romreal Limited, care activează în domeniul imobiliar în România prin intermediul subsidiarei Westhouse Group SRL. Compania deține mai multe terenuri în județul Constanța, unde dezvoltă o zonă industrială în partea de nord a orașului Ovidiu, care urmează să fie conectată cu portul Constanța, aeroportul Mihail Kogălniceanu, Năvodari și Mamaia Nord.

Westhouse Group a mai demarat un proiect imobiliar ce cuprinde o zonă de aproximativ 25.000 metri pătrați în orașul Ovidiu, pe malul lacului Siutghiol, unde urmează să fie ridicate două blocuri și o zonă de divertisment. al RomReal, iar salariu său a crescut mereu.

Astfel, în 2014 ea a încasat 4.000 euro pe lună, în 2015 și 2016 a primit 4.500 euro pe lună, în perioada 2017-2022 a câștigat 6.000 euro pe lună, iar în 2023 a fost remunerată cu 6.450 euro pe lună. Conform documentelor financiare consultate de FANATIK pe site-ul companiei, 2024 a fost ultimul în care Lăcrămioara Isărescu a activat la RomReal.

Fiicei lui Mugur Isărescu i s-a scăzut salariul la doar 2.200 euro, deși ceilalți doi directori norvegieni au primit 6.600 euro pe lună. „Adunarea Generală stabilește onorariile directorilor. Remunerația nu este legată în niciun fel de performanța Companiei. În cursul anului 2024, președintele Kjetil Grønskag s-a abținut de la primirea oricărei remunerații în calitate de membru al Consiliului de Administrație pe parcursul anului”, se scrie în documentele postate recent pe site-ul companiei.

Ce rezultate financiare a avut RomReal

De asemenea, a fost anunțată informația că Lăcrămioara Isărescu nu mai face parte din conducerea RomReal. „Compania nu acordă opțiuni pe acțiuni membrilor consiliului de administrație. Lăcrămioara Isărescu nu a fost realeasă în cadrul AGA din aprilie 2024”, se menționează în documentele financiare.

Top acolo se arată, la rubrica veniturile din exploatare ale RomReal, că compania a avut un venit din exploatare consolidat de 0,381 milioane euro în 2024, comparativ cu 1,685 milioane euro în 2023. Principalele fluxuri de venituri au fost veniturile din chirii de pe Piața Balada și vânzările de terenuri/case. Cheltuielile de exploatare consolidate totale au fost de 2,36 milioane euro în 2024, comparativ cu 1,65 milioane euro în 2023.

Cheltuielile de exploatare ale RomReal (societatea-mamă) au fost de 0,35 milioane euro în 2024, comparativ cu 0,33 milioane euro în 2023. La rubrica Profit/Pierdere se menționează că pierderea consolidată după impozitare în 2024 a fost de 1,69 milioane euro, comparativ cu un profit după impozitare de 0,49 milioane euro în 2023.

Profitul din 2024 al Westhouse Grup SRL a scăzut drastic față de anii anteriori

Pierderea după impozitare a RomReal (societatea-mamă) a fost de 1,52 milioane euro în 2024, comparativ cu un câștig de 0,24 milioane euro în 2023. La rubrica dividende se arată că directorii nu propun dividende pentru această perioadă. Rezultatul net aferent primului trimestru din 2025 a fost o pierdere de 259.000 euro, comparativ cu un câștig de 231.000 euro în trimestrul 1 din 2024, conform datelor consultate de FANATIK.

Pentru al doilea trimestru al lui 2025, ultimul pentru care există date disponibile, se arată că rezultatul net a fost un câștig de 586.000 euro, comparativ cu o pierdere de 169.000 euro în trimestrul 2 din 2024. În 2025, asociatul unic al Westhouse Grup cu suma de 10.107.600 lei, echivalentul a 1.010.760 părți sociale, fiecare cu valoarea nominală de 10 lei.

Astfel, capitalul social a scăzut de la 100.750.160 lei la 90.642.560 lei (aproximativ 21,03 milioane euro). Capitalul social rămas a fost împărțit în 9.064.256 părți sociale, deținute în proporție de 100% de către Romreal Limited. În 2024, Westhouse Grup SRL a bifat un profit net de aproximativ 11 milioane lei, o scădere drastică față de anii anteriori, când s-au înregistrat profituri uriașe: 118.747.818 lei (în 2021), 5.272.396 lei (în 2022) și 9.195.295 lei (în 2023).