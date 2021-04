Fiica lui Nelu Ploieșteanu, atac la Ministerul Sănătății: “Dacă dispar acest fel de oameni mâine, nu își aduce aminte nimeni de ei”

Una dintre fiicele lui Nelu Ploieșteanu a avut joi un atac categoric la adresa Ministerului Sănătății, ca instituție, declarând că: “dacă genul acesta de persoane, care conduc România, dispar mâine, nu își va aduce aminte nimeni de ei”.

Nelu Ploieșteanu a decedat în urmă cu două zile, la 70 de ani, în urma infecției cu SARS-CoV-2, după ce inițial a ieșit din spital pe semnătură proprie.

Ministrul Sănătății a declarat că nu știa inițial ca pacienții decedați după infectarea cu SARS-CoV-2 sunt înmormântați fără haine.

Fiica lui Nelu Ploieșteanu, atac dur la adresa Ministerului Sănătății: “Sunt oameni de care nu o să își aducă aminte nimeni”

“Nu le doresc decât să aibă parte toți de aceeași înmormântare. Tatăl meu a bucurat inimile tuturor și, uitați, exact după moartea lui s-a schimbat legea asta, nu știu ce rol a avut, dar este important că a fost schimbată.

Eu a trebuit să îl iau și să fac înmormântarea așa cum a fost, ce puteam să fac? Să îl las așa? În sfârșit, vă spun, că au făcut foarte bine, au dat un semn”, a declarat una dintre fiicele artistului decedat.

Mihai Gâdea: “Aveți un mesaj pentru toți cei care v-au blocat la Ministerul Sănătății să faceți înmormântarea în condiții normale?”

“Toți cei care ne-au blocat și nu ne-au lăsat să facem ceea ce trebuia să facem, le spun să le fie rușine că ne conduc. Tatăl meu a făcut ceva în țara asta, ei dacă dispar mâine, nu își mai aduce nimeni aminte de ei. Tatăl meu a cântat, nu a făcut legi care să distrugă inimi.

Dumnezeu întoarce înapoi ce faci pe Pământ. El a făcut doar bine, a adus bucurie, le pot spune doar să le fie rușine că au putut să șteargă pe jos în acest fel cu suflete, inimi și valori ale țării

M-a deranjat cel mai mult această lipsă de empatie față de oameni, că nu am putut să îl îmbrac, nu am putut să îl văd, nu am putut să îl sărut, așa cum facem noi când ne luăm rămas bun de la un decedat.

Nu am putut să îl bag în biserică, el era un om foarte credincios, așa ne-a învățat și pe noi să facem. Sunt împietrită, nu pot să mă exprim așa cum ar trebui, este foarte dureros.

Ai o povară în suflet că nu ai făcut ce trebuia, adică nu ar fi meritat tatăl meu să fie înmormânt așa. Niciun om nu merită să fie înmormântat așa, este inuman, și față de un câine ai mai multă demnitate când îl îngropi”, a adăugat fiica regretatului lăutar.