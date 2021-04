Fiica lui Nelu Ploieșteanu, în lacrimi înainte de Paște: “Tata trebuia să mai trăiască”

Aneta Gavrilă, fata celebrului cântăreț Nelu Ploieșteanu, își jelește neîncetat tatăl și nu poate accepta că s-a stins, ignorat de un sistem medical pe care îl consideră ineficient.

La trei săptămâni după ce și-a înmormântat tatăl, doborât de Covid-19, Aneta Gavrilă nu poate să vorbească, la timpul trecut, despre părintele său.

Dispariția lui Nelu Ploieșteanu a lăsat în urmă o durere greu de suportat, iar fiica regretatului artist ne-a mărturisit că perioada sărbătorilor Pascale este copleșitoare.

Lacrimi și durere în familia lui Nelu Ploieșteanu, în Săptămâna Patimilor

“Pentru mine, în momentul ăsta, este un subiect foarte sensibil, mai ales că se apropie sărbătorile și nu pot vorbi despre el la trecut. Nici nu pot să vorbesc despre el și despre ce vreau să fac în legătură cu ce s-a întâmplat! Nu pot! Este mult prea devreme și este mult prea dureros. Eu cred că ar mai fi trebuit să trăiască și am multe semne de întrebare pe care nu o să le las fără răspuns. Mai ales acum, în săptămâna asta, când noi făceam împreună foarte multe lucruri, nu pot să vorbesc!”, ne-a declarat, plângând, Aneta Gavrilă.

Fiica lui Nelu Ploieșteanu dă în judecată Spitalul Floreasca

Fiica lui Nelu Ploieșteanu a început demersurile pentru a acționa Spitalul Floreasca în judecată, instituție medicală pe care o acuză de neglijență și de tratament inuman în cazul cântărețului.

“Nu pot să vă spun nimic deocamdată, sunt niște lucruri foarte personale. O să vedeți la momentul respectiv, când apare peportalul instanței. Lucrurile acestea nu vreau să le vorbesc în presă, eu fac demersurile pe care trebuie să le fac în continuare, pentru că nu o să las lucrurile așa. Nu a fost ușor ce ni s-a întâmplat și nu trebuie lăsat așa.”, a spus, vizibil tulburat, Aneta Gavrilă pentru FANATIK.

Vă reamintim că Nelu Ploieșteanu a încetat din viață, joi, 1 aprilie, după ce a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19. Artistul a fost intubat, mai bine de două săptămâni, la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, acolo unde a ajuns cu plămânii afectați în proporție de 70%.

Pe parcursul spitalizării, familia artistului spune că s-a lovit de lipsa de empatie existentă în sistemul medical, ba chiar acuză personalul medical de neglijență și rele tratamente.

“O infirmieră țipa la el: ‘Nu ai primit pachet de dimineață? Nu mai bei ceai de acasă! Că mi-a zis doamna doctor să-ți dau ceai de mentă!’. De fiecare dată am dat bani la infirmiere. Toate țipau la el. L-am văzut cu oxigenul la gură, cum se apleca să-și ia ceaiul, că era deranjat al stomac și a început infirmiera să țipe a la el. Am văzut pe camera de la telefon. Șefa secției i-a spus fetei mele că un pacient poate să stea 12 ore fără tratment. Farmacia e închisă sâmbăta și duminica. Erau multe medicamente pe care trebuiau să i le facă și nu i le-au făcut. Nu i-au pus branulă! Era deshidratat! L-am dus pe picioare și l-am am scos mort! Apoi l-au mutat la ATI și i-au luat telefonul! El a făcut atacuri de panică, stop cardio-respirator, el nu a murit de Covid! A fost lăsat ca un câine acolo, era o singură asistentă care doar îi regla oxigenul! De ce l-au umilit în halul ăsta? De ce și-au bătut joc de el?”, mărturisea soția lui Nelu Ploieșteanu, în emisiunea lui Cristi Brancu, la câteva zile de la înmormântare.

Nelu Ploieșteanu a fost înmormântat miercuri, 7 aprilie, la o săptămână de la trecerea în neființă, timp în care familia a cerut efectuarea unor teste care să ateste că nu mai avea prezent în corpul virusul ucigaș și poate fi înmormântat creștinește. Rezultatele sosite de la Institutul Cantacuzino au indicat însă că Nelu Ploieșteanu avea Covid-19 și în momentul decesului și a fost condus pe ultimul drum conform protocolului existent în cazul celor răpuși de coronavirus.