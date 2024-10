Fiica lui Nicolae Dică a trăit șocul vieții la meciul lui FC Argeș! „Suporterii mă înjurau și a început să plângă. Cei 7 ani de acasă”

. Fostul jucător al Stelei și al Argeșului a fost demis după doar 7 partide, iar piteșteanul a rămas cu un gust amar după noul mandat de la „cârma” Piteștiului.

Nicoale Dică: „Nu i-am înțeles și nu-i voi înțelege niciodată”

Invitatul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Nicolae Dică a făcut dezvăluiri din ultima perioadă în care a antrenat-o pe FC Argeș. În momentul în care Dică și-a adus familia la un meci ca un „talisman norocos”, fostul jucător a primit injurii de la suporteri. Mai mult, fiica lui s-a emiționat și a început să plângă.

„Soția și fata mea, după mulți ani de zile, soția a zis să vină la meci ca să-mi poartă noroc. Am avut două jocuri în care am pierdut cu Oradea si Csikszereda, am avut penalti și la meciul cu CSA Steaua în minutul 90 la 0-0, pe care trebuia să ni-l dea, dar nu ni l-au dat. A venit soția la meci cu fata și, oamenii de lângă, începând cu primul minut până s-a terminat jocul, m-au înjurat și m-au făcut în toate felurile.

Fetița a doua repriză a început să plângă, am aflat dup-aia, după joc. Și acasă mi-a spus soția că a plâns, că nu știu ce. Și am luat-o și am întrebat-o:„De ce ai plâns?”. „Păi cum să nu plâng dacă oamenii ăia de lângă mine te înjurau și nu m-a lăsat mami să zic cine sunt”. Ideea este în felul următor. Eu am vrut să spun lucrul acesta nu că suferă copilul meu, familia mea.

Acei oameni nu au înțeles absolut nimic din mesajul pe care eu l-am transmis, pentru că la meciurile următoare începeau și strigau din tribune: „Ce bă, te deranjează că te înjurăm? Du-te și spune la ăia de la televizor în tribune”. Sunt niște lucruri pe care acei oameni nu au înțeles absolut nimic”, a concluzionat Nicolae Dică în cadrul emisiunii care se difuzează în fiecare luni, marți și vineri de la ora 10:30, FANATIK SUPERLIGA.

Fanii lui FC Argeș nu au cei 7 ani de acasă

Nicolae Dică a rămas profund dezamăgit de clubul la care a crescut când era tânăr fotbalist. Fostul jucător a fost victima agresiunilor verbale ale fanilor piteșteni. Ceea ce l-a deranjat și mai rău pe Dică, a fost că fanii au implicat indirect familia sa.

„Îmi dă dovada de educația pe care o au ei de acasă. Cei 7 ani de acasă. Când tu ai un copil de 13 ani lângă tine, și ca el mai sunt așa, și să stai să înjuri un om, un antrenor sau un jucător. Mai ales la ultimul meci cu cei de la Mioveni, am avut în spatele meu câțiva care, săracii, numai asta îmi spuneau.

Dacă veniți la stadion, veniți să încurajați echipa aia. Oamenii ăia au nevoie de voi în momentul în care nu le este bine. Eu am nevoie de cineva lângă mine când îmi este greu, cum îmi este acuma. Când sunt dezamăgit, când sunt supărat.”, a mai adăugat Nicolae Dică.

, invitatul la FANATIK se declară mulțumit. În special, de relația cu galeria lui FC Argeș. Așa cum a dezvăluit, Nicoale Dică nu era în termeni buni cu facțiunile piteștene. Însă, pe parcursul celor câteva luni muncite la echipa lui Dobrin, Dică a ajuns la un numitor comun cu peluza de la Pitești.

„Am câștigat de la aceste 4 luni petrecute la FC Argeș, am câștigat cel mai mare lucru din viața mea. Am câștigat suporterii lui FC Argeș, ma refer la galerie. Pentru că și acești oameni erau împotriva mea. Ușa mea este deschisă la FC Argeș, din punctul lor de vedere, oricând îmi doresc să vin. ”, a mai spus Dică la emisiune.

