Fiica lui Pep Guardiola, dezvăluiri după anunțul divorțului părinților săi: ”Toate mutările noastre au fost concentrate pe cariera lui”

Finalul anului 2024 a venit cu o veste tristă, Pep Guardiola și soția sa Cristina Serra . În ciuda veștii privind divorțul, Maria a avut numai cuvinte de laudă pentru părinții săi.

Fiica lui Pep Guardiola, prima reacție după anunță divorțului părinților săi

Fiica cea mare a celebrului antrenor de la Manchester City a dezvăluit faptul că tot ce are familia sa la acest moment se datorează în principal fotbalului și devotamentului arătat de tatăl său pentru acest sport.

”Tatăl meu deja juca fotbal când eu m-am născut. Toate mutările noastre au fost concentrate pe cariera lui, mai întâi ca jucător, apoi ca antrenor. Fotbalul a modelat mare parte din călătoria familiei noastre. În multe feluri, familia mea și cu mine datorăm viața și oportunitățile pe care le-am avut acestui sport și, bineînțeles, talentului excepțional și pasiunii tatălui meu.

Mama mea e foarte stilată și chiar l-a influențat pe tata când vine vorba despre felul în care se îmbracă. Pasiunea ei pentru muncă m-am făcut să fiu și eu interesată de modă. Dacă vreodată îmi voi lansa propriul brand, ea va fi modelul meu, e incredibil de talentată.

Ce am moștenit de la părinții mei? Eu și tatăl meu mereu glumim că am moștenit încăpățânarea lor. Când ne punem ceva în minte, ne urmărim obiectivul până îl atingem. De la mama, am moștenit încrederea și spiritul independent”, a declarat Maria Guardiola, pentru .

Iubirea, principiu de bază în familia Guardiola

Fiica tehnicianului, care de curând , a mărturisit faptul că a învățat de la părinții săi că un lucru foarte important este iubirea, dar în același timp și să accepte eșecurile din viață.

”Părinții mei m-au sfătuit întotdeauna să găsesc ceva ce mă pasionează. M-au încurajat să încerc lucruri noi, să accept eșecurile și să continui să caut până îmi găsesc chemarea, pentru că atunci când o voi face, voi fi dedicată total și asta va veni natural. Părinții mereu îmi amintesc că cel mai important lucru e să iubești și să fii iubit.

Până la urmă, totul se rezumă la a te simți iubit, deci să fii bun cu ceilalți e esențial. Chiar și atunci când mă simt neliniștită, îmi spun să îi ascult cu atenție pe ceilalți, pentru că mereu e ceva important de învățat, de la orice persoană întâlnim”, a spus Maria.

După ce în trecut a avut o relație cu fostul jucător de la Tottenham, Dele Alli, fiica lui Guardiola a lăsat să se înțeleagă că iubește din nou, însă nu a oferit detalii cu privire la norocosul care îi stă la braț.