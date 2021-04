Fiica lui Victor Socaciu, dezvăluiri despre starea de sănătate a artistului: ”Să ne rugăm”

Ana-Maria Socaciu (33 de ani), fiica cea mică a celebrului folkist Victor Socaciu, a făcut noi dezvăluiri despre starea de sănătate a artistului care a ajuns în urmă cu câteva zile la spital. Cântărețul este infectat cu noul tip de coronavirus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Primele informații au arătat că vedeta nu suferă deloc de o formă ușoară a bolii, ba dimpotrivă. Renumitul artist are plămânii afectați în proporție de 50% și suferă și de alte boli care îi pun viața și sănătatea și mai mult în pericol în momentul de față.

Acest lucru a fost confirmat de fiica sa, Ana-Maria Socaciu, care a precizat că Victor Socaciu este stabil acum, rugăciunile și gândurile bune fiind foarte importante pentru cântărețul care este așteptat acasă de toți cei dragi, dar și de fanii săi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum se mai simte Victor Socaciu. Ce a declarat fiica sa cea mică

„Nu am starea necesară să vorbesc prea mult. Tata este stabil acum și mă rog să îți pot spune cât mai curând că este deja înapoi acasă!

Apreciez mult gândurile tale bune! Să ne rugăm pentru sănătatea lui!”, a spus Ana-Maria Socaciu pentru ciao.ro.

ADVERTISEMENT

Folkistul este internat la Spitalul Monza din Capitală unde se află sub atenta supraveghere a medicilor. Artistul în vârstă de 68 de ani s-ar fi infectat cu Covid-19 după ce a organizat timp de 3 zile festivalul „Om Bun”, la Breaza, care are loc din anul 1991.

Victor Socaciu a început să se simtă rău la finalul săptămânii trecute, testul pentru virusul din China ieșind pozitiv. Cântărețul trece prin momente dificile, toți prietenii și cunoscuții rugându-se pentru sănătatea sa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Starea lui este stabilă acum. Mă rog să treacă cu bine peste acest moment greu! I-am transmis să aibă încredere în medici, răbdare, și totul va fi bine”, a declarat Ducu Bertzi pentru Mediafax.

„El a fost trei zile acolo. Atât a ținut evenimentul. Eu trebuia să închei festivalul. Erau câte 10 folkiști în fiecare zi. El a vrut cu spectatori, iar eu când am auzit, m-am retras. Nici prezentatorul Andrei Partoș nu a participat fizic acolo, ci de acasă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am auzit că ar fi cazuri în rândul celor care s-au aflat în sală. Destul de nașpa. Cu toate că s-au păstrat distanțele astea, erau acolo ore bune, au fost 4 ore și ceva. Victor mi-a zis să merg pentru că am un traseu antiseptic, dar i-am zis că nu și am avut dreptate”, a spus Vasile Șeicaru pentru FANATIK.