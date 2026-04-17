Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”

Oana Pellea, actriță și fiică a lui Amza Pellea, a răbufnit pe internet după ce a observat un afiș cu marele artist la o terasă din Piața Obor, asociată cu consumul de mititei pe grătar. Celebra terasă aparține unuia dintre liderii Nuova Guardia, din PCH, grupare istorică a suporterilor lui Dinamo.

Gestul care a scos-o din sărite pe Oana Pellea, fiica regretatului artist Amza Pellea

Amza Pellea este un adevărat simbol al României, însă, din păcate, ne-a părăsit prea devreme, la vârsta de doar 52 de ani. însă lumea nu l-a uitat pentru rolurile excepționale din numeroasele filme istorice, precum „Decebal” sau „Mihai Viteazul”, dar și cel din celebra comedie „Nea Mărin Miliardar”.

Chiar și după zeci de ani, imaginea sa este una care atrage, iar unul dintre suporterii cunoscuți ai lui Dinamo a pus un afiș cu marele artist pe un gard de la terasa pe care o conduce în Piața Obor. Deși el a explicat că acest gest reprezintă un omagiu,

Mesajul nuclear trimis de Oana Pellea pentru Adrian Rebenciuc. Apel la Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu

Actrița Oana Pellea și-a manifestat toată indignarea pe Facebook, acolo unde a desființat gestul cunoscutului suporter al lui Dinamo. Mai mult, ea a apelat la Ciprian Ciucu, edilul Bucureștiului, și l-a amenințat pe Adrian Rebenciuc că va acționa în instanță în cazul în care afișul cu Amza Pellea nu va fi dat jos imediat:

„Când tatăl tău, Amza Pellea, vinde mici… Nu doresc bani! Să vă fie clar! Doresc să apăr imaginea tatălui meu, care nu poate să fie folosită la vânzarea de mici. E așa greu de înțeles? În loc să comentați aberant, Terasa Obor, ar trebui să adresați scuze memoriei tatălui meu! Terasa Obor mi-a răspuns că este un omagiu. Frumos omagiu… la vânzarea de mici! Cât voi trăi, voi apăra imaginea tatălui meu! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul! Ce țară este asta în care un artist, simbol național, este folosit la vânzarea de mici? Păcat că profitați de imaginea unui artist-simbol al României ca să vindeți marfa. Vreți să-i faceți un omagiu? Sponsorizați din cifra dumneavoastră de afaceri de milioane un teatru, un artist tânăr, un cămin de bătrâni, un spital… nu să-l agățați de garduri ca să vă vindeți micii!

Ia uite ce frumos! Domnule Adrian Rebenciuc… folosiți ilegal imaginea tatălui meu și a domnului Hagi (Gheorghe și Kira Hagi) și a doamnei Nadia Comăneci. Poate cu dânșii ați vorbit și ați obținut acordul să le folosiți imaginea, eu nu vă dau acordul! Dați jos banner-ul imediat! Tata nu se ocupă cu vânzarea de… mici! Să vă fie rușine! În caz contrar, o să fiți contactați, în cel mai scurt timp, de către avocatul care mă reprezintă. Cine face business-ul cu mici? Adrian Rebenciuc, manager la Terasa Obor. Ia uitați domnule Primar Ciprian Ciucu ce se întâmplă în București, la Obor!”, a scris Oana Pellea, fiica fostului mare actor Amza Pellea.

Cum a reacționat lumea în comentariile postării lui Oana Pellea

Postarea Oanei Pellea a adunat rapid sute de reacții și distribuiri în mediul online, iar toată lumea i-a dat dreptate actriței cu privire la imaginea tatălui ei, care este unul dintre simbolurile actoriei din România. La rândul lor, persoanele din comentarii au condamnat grav gestul terasei din Piața Obor.

„Sunt convins că patronul acelei terase este o persoană care nu are nimic de a face cu cultura, cu teatrul, cu marii artiști. El caută profit financiar și atât!”; „Doar o gândire mică și mizerabilă (maximum un neuron), poate asocia imaginea marelui Amza Pellea cu vânzarea de mici”; „Este o mare lipsă de respect, o nesimțire crasă! Pe lângă faptul că folosirea imaginii fără autorizație este un furt, mai faceți și concurență neloială…”, au fost doar câteva dintre comentariile de la postarea Oanei Pellea.

Steagul grupării Nuova Guardia ar fi fost capturat de Sud Steaua la începutul acestei luni

Nuova Guardia este o grupare de suporteri din PCH, care a luat naștere în anul 1996. În urmă cu aproximativ două săptămâni, după meciul dintre Dinamo și FC Argeș din play-off-ul SuperLigii, „câinii” au primit o lovitură în lumea ultras, când steagul grupării ar fi fost capturat de cei de la Sud Steaua.

În lumea ultras, atunci când unei grupări i se ia steagul, această se desființează. Acest eveniment ar fi avut loc după o urmărie de mașini ca în filemele de acțiune. FANATIK care a încercat să fugă de ei până ce a lovit o bordură și a ieșit de pe carosabil, moment în care ultrașii Stelei au oprit lângă autoturismul avariat și au captura steagul.