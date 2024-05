Maya a decis să se întoarcă în România, din Londra, pentru a fi mai aproape de mama sa, Mirela Retegan. Cele două vor două vor continua împreună proiectul Gașca Zurlii.

Fiica Mirelei Retegan s-a întors din Anglia în România. Ce planuri are cu Gașca Zurli

Fiica Mirelei Retegan a renunțat la viața din Londra și s-a întors în România pentru a continua proiectul Gașca Zurlii, alături de mama sa. Recent, , după ce „fetița Zurli” și „bucătarul Lulu” au părăsit trupa.

În loc să își cumpere o casă, Mirela Retegan și-a investit toți banii în Gașca Zurlii și a preferat să stea cu chirie, de-a lungul acestor ani.

„Tocmai ce m-am mutat iar (râde). Iniţial, după ce am născut-o pe Maya, cu ajutorul mamei şi cu nişte eforturi foarte mari bancare, eu şi tatăl Mayei am cumpărat un apartament în Satu Mare. Am locuit acolo doar doi ani, până când ne-am mutat în Bucureşti în 2003. Şi atunci mi-am dat seama că nu mai vreau să investesc bani, timp şi energie şi să mă ataşez de o casă în detrimentul altor lucruri. Aşa că m-am mutat cu chirie de 11 ori de când am venit la Bucureşti, în funcţie de nevoile mele sau ale Mayei, în principal, ca să fiu cât mai aproape de şcoala sau de activităţile ei. Am preferat să investesc în Zurli toţi banii pe care i-am câştigat, să-i reinvestesc apoi, leu cu leu, în toate produsele şi în tot ce am reuşit să creez”, a spus Mirela Retegan, pentru

Fiica Mirelei Retegan a locuit în Londra. Cum a fost viața în Anglia

Întoarsă în țară, Maya nu locuiește cu mama ei, ci s-a mutat alături de noul iubit, pe care l-a cunoscut în urmă cu câteva luni, în România. Andrei, iubitul Mayei, este un artist născut în Spania, dar pe jumătate român. El trăiește în București de la vârsta de 8 ani.

„Ultima mutare se datorează plecării mele după revenirea la Bucureşti. (râde) În iunie m-am întors în ţară, apoi m-am îndrăgostit şi, în decembrie, m-am mutat pentru prima dată în viaţa mea cu iubitul meu. Simţeam că am nevoie de un mentor, pe care l-am căutat prin alte părţi în profesori, diriginţi, rectori, şi apoi am ajuns la concluzia că tot mama e mentorul principal’, spune Maya.

Maya Retegan a stat o perioadă de câțiva ani în Londra, la cămin. Tatăl ei, Cornel Sorian, i-a fost mereu aproape, dar ea a vrut să ducă o viață independentă. Aceștia au locuit separat, dar au călătorit împreună mai mult.

„Eu nu m-am dus să stau cu el, ci la cămin. El mă aştepta, într-adevăr, să-mi petrec acest timp lângă el, dar eu voiam altceva la 17 ani. Acum, la 22, văd altfel lucrurile şi avem o relaţie frumoasă. Ultima oară am fost la el în 2022 şi am stat două săptămâni în Irlanda, unde s-a mutat. E superb, un loc înconjurat de păduri, m-a dus la Pădurea Zânelor, m-a dus la ocean… Dar pentru mine, care am crescut într-un alt ritm, era prea multă linişte şi lentoare’, povestește Maya.

Cum a început, de fapt, proiectul Zurlii

fostul solist al trupei Stigma. Cei doi s-au despărțit în urmă cu mulți ani, dar continuă să fie parteneri de afaceri și să aibă o relație cât se poate de civilizată. Chiar dacă locuiește la Londra, Cornel este cel care compune toată muzica pentru Gașca Zurlii.

„Tatăl Mayei a reuşit să pună pe muzică toate visele mele. Acum 25 de ani, când noi ne-am îndrăgostit, îmi spunea: „Tu eşti aleasă, ţie ţi-a dat Dumnezeu o treabă de făcut. Dar eu nu voiam decât să-mi spună că sunt aleasa lui, că o să rămânem împreună toată viaţa şi că o să mă ducă la Taj Mahal, aşa cum mi-a promis… Nu s-a întâmplat nimic din toate astea, iar la Taj Mahal am mers acum cu Maya’, precizează Mirela Retegan.

Mirela Retegan despre viața amoroasă ”N-am ţinut morţiş să trăiesc în casă cu un bărbat”

După despărțirea de fostul soț, Mirela și-a refăcut viața amoroasă alături de alți bărbați, dar aceștia au fost mereu pe locul doi.

„Da. Au mai apărut nişte oameni în viaţa mea, dar m-am concentrat pe ce aveam de făcut. Plus că mi-am dorit să nu complic lucrurile. Maya avea nevoie de siguranţă, iar asta venea din relaţia ei cu mine’, a spus Mirela Retegan.

Mirela Retegan și-a dat mereu voie să iubească, dar nu s-a mai căsătorit a doua oară. „Mi-am dat voie tot timpul. Doar că n-am ţinut morţiş să trăiesc în casă cu un bărbat şi, în continuare, sunt la fel de relaxată. Reuşesc să-mi iau bucurie din atât de multe lucruri pe care le fac, să am o viaţă socială foarte vie şi să am relaţii frumoase cu oamenii din viaţa mea, încât nu e nicio presiune. Dacă va fi să trăiesc şi felul acela de iubire, o să ştiu. Dacă nu, sunt recunoscătoare pentru ce mi-a dat Dumnezeu’, mai spune ea.