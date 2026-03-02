Fiica Oanei Lasconi, atac șocant la Patriarhul Daniel după uciderea lui Ali Khamenei. Oana susține că liderul iranian era ”mai feminist” decât șeful BOR

ADVERTISEMENT

Oana, fiica fostei vedete Pro TV, Elena Lasconi, în prezent primar al municipiului Câmpulung, a lansat în mediul online o serie de opinii prin care condamnă intervenția SUA și Israel în Iran.

Fiica Oanei Lasconi, atac la ÎPS Daniel: ”Mai moral decât S…a ăla de ”Preafericit Părinte”

Oana Lasconi, care se caracterizează drept ”bolșevică, activistă, scriitoare în devenire și veteran în industria jocurilor”, susține că moartea lui Ali Khamenei reprezintă un asasinat și că, în realitate, acesta nu reprezenta decât un lider religios, echivalent al Papei de la Vatican.

Fiica Elenei Lasconi nu consideră că încălcarea frecventă a drepturilor femeii în Iran, raportată de organisme internaționale precum Comisia ONU pentru Statutul Femeii, ar avea legătură cu mesajele liderului religios. Ea a făcut chiar o paralelă între modul în care femeia este văzută în religia musulmană și în cea ortodoxă, lansând un atac extrem de dur la adresa lui ÎPS Daniel.

”Ali Khamenei era de un miliard de ori mai feminist și mai moral decât S…a ăla de ”Prefericit Părinte” Daniel btw. I said what I said (Am spus ceea ce am spus)”, a scris fiica Elenei Lasconi într-un story pe Instagram.

”Între timp, liderii ortodocși: ”femeile sunt impure” (Coranul nu spune niciodată asta) și ”ar trebui să se supună soților” (soții sunt protectori nu deținători în Coran)”, a mai scris Oana Lasconi, în completarea unei filmări cu un discurs al lui Khamenei.

Oana Lasconi a lovit în propria mamă după ce a dezvăluit că a votat la referendumul pentru familie

fiind marcată de un cadru legislativ restrictiv și o rezistență socială fără precedent.

În septembrie 2022, o tânără în vârstă de 22 de ani, pe nume Mahsa Amini a fost arestată și bătută în timpul detenției pentru purtarea ”necorespunzătoare a hijabului”. Din cauza bătăilor, ea a intrat în comă și a murit câteva zile mai târziu. Moartea tinerei a provocat proteste masive care s-au soldat cu sute de morți și zeci de mii de arestări. Represiunea violentă a fost considerată de Amnesty International drept ”o campanie de teroare”.

În noiembrie 2023, Oana Lasconi și-a atacat propria mamă, declarându-se ”dezgustată, dezamăgită și șocată” de faptul că aceasta a votat ”da” la referendumul pentru familie din 2018. Ea a numit-o ”homofobă” pe Elena Lasconi, iar în urma scandalului, a fost retrasă de pe lista USR pentru alegerile europarlamentare, la cererea președintelui de atunci, Cătălin Drulă.

Ulterior, Oana a revenit și a declarat că regretă modul în care a reacționat public. Un an mai târziu, ea și-a susținut mama în campania electorală pentru alegerile prezidențiale.