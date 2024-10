Fiica Oanei Roman își câștigă proprii bani. Ce muncește Isabela la 10 ani și ce a hotărât să facă cu salariul ei

Fiica Oanei Roman își câștiga proprii bani. Chiar dacă are doar 10 ani, Isabela s-a gândit să lucreze, iar asta o face foarte mândră pe mama ei.

Oana Roman are toate motivele să fie mândră de fiica ei. și deja își câștiga proprii bani. Micuța știe foarte bine ce vrea să facă cu salariul ei și are parte de toată susținerea Oanei.

Chiar dacă are doar 10 ani, Isabela a preferat să își fructifice timpul liber într-un alt mod. În timp ce alți copii de vârsta ei se joacă, pentru a-și câștiga propriul salariu.

Oana Roman a povestit cu mândrie că fiica sa a început să se implice în campanii online. Chiar dacă Oana nu a forțat-o să facă asta, Isabela a simțit că este momentul să aibă proprii bănuți.

Oana Roman a recunoscut că, la un moment dat, a avut un client care și-a dorit ca Isabela să facă parte dintr-o campanie. Vedeta a întrebat-o pe fiica ei ce părere are, iar Isabela a fost de acord.

”Îşi pune bani deoparte pentru că şi câştigă bani. Nu am expus-o şi nici n-am implicat-o în campanii. Dar am avut un client care m-a întrebat dacă Isa vrea să facă parte din campanie. (…) A fost de acord. Are bugetul ei. Are salariu. Îşi pune bani deoparte.”, a declarat Oana Roman pentru .

Isabela a donat o mare parte din bani copiilor nevoiași

La cei 10 ani ai săi, Isabela are mai multe surse de venit. Fiica Oanei Roman este pasionată de pictură, iar recent, tablourile sale au fost expuse la un vernisaj. Au existat persoane care au cumpărat arta Isabelei, iar din banii pe care i-a obținut, fiica Oanei Roman a vrut să facă o faptă bună.

Isabela a donat 70% din câștig pentru copiii nevoiași. Fiica Oanei s-a implicat pentru ca cei de vârsta ei, dar fără posibilități, să poată să își cumpere toate cele necesare pentru școală.

”Din banii pe care i-a câştigat, 70% i-a folosit pentru a cumpăra haine şi încălţăminte pentru copiii dintr-un sat de lângă Bucureşti. A încălţat Isa jumătate de sat, din suma rămasă.”, a mai spus Oana.

Gestul Isabelei este demn de apreciere, însă o mare parte din merite o are și Oana Roman. Vedeta a oferit fiicei sale educația corectă, iar acum, tot ceea ce face Isabela demonstrează cât de bine și-a făcut Oana rolul de mamă.

”Am încercat să o cresc cu valorile corecte. A înțeles că nu există meserii bune sau proaste, ci doar meserii bine sau prost făcute. A învățat că trebuie să respecți munca fiecărui om și să nu desconsideri pe nimeni.”, a spus vedeta pentru sursa menționată.