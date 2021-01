Fiica Oanei Roman, pe patul de spital. Clipe de coșmar pentru vedetă: „A avut un episod de boală”

Oana Roman a trecut prin momente cumplite, după ce fiica ei, Iza, a ajuns pe patul de spital. Vedeta a fost extrem de speriată pentru starea de sănătate a micuței și a vorbit despre această întâmplare la Antena Stars.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Recent, Oana Roman și fiica ei fac parte dintr-o nouă emisiune, „Mămici de pitici cu lipici”, difuzată la postul TV menționat mai sus. Fiica lui Petre Roman a mărturisit cât de greu i-a fost din cauza problemelor cu care s-a confruntat micuța.

Oana Roman nu traversează cea mai ușoară perioadă din viața ei. După ce și-a anunqțat divorțul de Marius Elisei, care i-a „luat” și afacerea cu magazinul online de haine, mama și fiica vedetei au trecut prin clipe grele din cauza unor probleme medicale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fiica Oanei Roman, pe patul de spital

Oana Roman a trecut prin clipe de coșmar după ce fetișa ei, Izabela, a fost internată la spital după ce a dezvoltat o răceală severă. Fetița a avut simptome destul de grave, cum ar fi frisoane și o temperatură foarte ridicată a corpului.

Speriată, fosta soție a lui Marius Elisei a apelat la ajutorul medicului, care a îndemnat-o să meargă la spital. Iza a făcut și un test Covid, mai ales că se confruntă cu diverse forme de răceală încă de cînd era mică.

ADVERTISEMENT

„A avut un episod de boală. Am venit acasă și am găsit-o roșie toată. Ce-o fi pățit copilul? Și a făcut febră mare, frison. Am sunat la doctor. Mi-a spus că dacă episoadele de febră și frison nu trec, trebuie să mergem la spital. Și din cauză că nu i-a trecut și avea stare de rău, a dus-o tati la doctor. Și cu ocazia asta i-am făcut toate analizele posibile. I-am făcut inclusiv test Covid”, a declarat Oana Roman în cadrul emisiunii de la Antena Stars.

Nu este prima dată când Oana Roman este nevoită să-și supravegheze fiica, răpusă de o răceală puternică. Boala este destul de contagioasă și nu are voie să ia contact cu alți copii o perioadă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„De mică a avut tot felul de viroze, răceli. Și în timpul stării de urgență a făcut mononucleoză și am stat cu ea internată în spital. Trei zile nu am ieșit deloc din spital. Ea are și un virus foarte contagios și nu are voie în colectivitate. De asta nici nu a mai fost la tenis. Mai are de stat în casă”, a mai spus fiica fostului premier al României.

Oana Roman nu a avut deloc liniște în ultima peri0adă. Mama ei, Mioara Roman, a avut probleme grave de sănătate, fiind internată în spital câteva zile, însă acum este acasă și se simte mai bine.

ADVERTISEMENT