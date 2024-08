Fiica primei persoane din România răpuse de virusul West Nile anul acesta face mărturisiri cutremurătoare: „Nu știu ce s-a întâmplat la spital, ce i-au făcut”

Autoritățile din Suceava au anunțat marți primul deces cauzat de virusul West Nile din acest an. Pe lângă acesta, alți doi bărbați au fost diagnosticați cu meningită transmisă de țânțari.

„Nu știu ce s-a întâmplat la spital, ce i-au făcut, că era foarte speriat”

Bărbatul din Bosanci, Mihai Găitan, a pierdut lupta cu . Fiica sa, Iuliana Rusu, a povestit pentru , cu amănunte, cum s-a ajuns la moartea bărbatului.

Iuliana a povestit cum totul a început cu simptome asociate răcelii. Avea febră de 39 de grade și stare de slăbiciune. Imediat a contactat medicul de familie care i-a recomandat un antibiotic, însă starea acestuia nu s-a îmbunătățit îndeajuns de mult, așa că a decis să sune la salvare.

„La spital a mers pe picioarele lui, pur și simplu a avut temperatură. Am sunat la doctorul de familie, ne-a dat tratament cu antibiotic să îi dăm, pentru că s-ar putea să fie o răceala sau ceva. L-am pus un pic pe picioare, dar n-a făcut față și am chemat salvarea, se simțea mai rău și am zis să nu fie târziu pentru el, că e bătrân.

A mers singur la salvare, a urcat singur în salvare și a mers la spital. A doua zi, când am mers la spital, nu am avut cu cine vorbi, pur și simplu nu mai era omul pe care l-am urcat în salvare și l-am trimis la spital”, a povestit Iuliana, potrivit sursei citate.

Femeia a continuat, declarând că în vizitele făcute la spital, tatăl ei părea speriat. Cu greu, însă, acesta o mai recunoștea pe Iuliana. Părea că starea lui este din ce în ce mai gravă, iar febra continua.

„Nu știu ce s-a întâmplat la spital, ce i-au făcut, că era foarte speriat. Am stat cu el în spital și mă ținea de mâna să nu plec de lângă el. Era conștient, mă puteam înțelege cu el, mă cunoștea mai greu, dar mă cunoștea. Și avea temperatură din 2 în 2 ore, îi dădeau tratament, dar totuși făcea temperatură. El suferea de plămâni, a zis că are un plămân întreg uscat”, a adăugat femeia.

Fiica bărbatului, acum decedat, susține că acesta era o persoană foarte activă în general și nu înțelege cum a fost posibilă i .

„El atât făcea toată ziua. Venea până la mine acasă, stau la o casă mai încolo, lua cățeii și pleca înapoi în casă. Nu a umblat seara pe drum și să fie înțepat de țânțari, nu înțeleg unde. Nu se plângea că îl pișcau țânțarii sau ca are înțepături pe corp. Niciodată. El umbra îmbrăcat cu mânecă lungă, cu pantaloni, unde putea să îl înțepe? Și dacă îl înțepa la față sau pe corp, vedeam și noi”, a mai povestit Iuliana.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, Dan Teodorovici, a declarat că pe lângă acest caz, mai există încă doi bărbați, de 81 și 88 de ani care aveau aceleași simptome de febră, plus dureri puternice de cap. Cel de 81 de ani a fost externat, iar celălalt este încă în stare gravă.

„Avem confirmate 3 cazuri de infecție cu virusul West Nile, la trei pacienți de sex masculin, de 81, 83 și 88 de ani. Pacientul de 81 de ani a avut o evoluție favorabilă și a fost externat. Pacientul de 83 de ani, din păcate, a decedat, acesta având și importante comorbidități. Iar pacientul de 88 de ani este în secția de terapie intensivă cu evoluție nefavorabilă și e în stare gravă”, a declarat Dan Teodorovici, potrivit .