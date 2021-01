Fiica regretatului cântăreț Aurelian Preda, la un pas de sinucidere. Mărturisiri dramatice făcute de Rosa

Anamaria Rosa, fiica regretatului cântăreț de muzică populară Aurelian Preda, a trecut prin momente extrem de dure în viață, iar la un moment dat s-a gândit să își pună capăt zilelor.

La 4 ani de la moartea tatălui ei, Rosa a vorbit despre cum a fost tot acest timp pentru ea și cât de dificil a reușit să se împace cu ideea că acesta nu va mai fi niciodată în preajma ei să o ocrotească așa cum a făcut-o mereu.

Rosa Preda a intrat în depresie în urma morții părintelui ei și s-a izolat de ceilalți, dar a reușit să iasă din această stare, doar ea știe cum.

Anamaria Rosa, de patru ani fără tatăl ei, Aurelian Preda

„Din 2016, de când tatăl meu a murit, lucrurile au luat o întorsătură neplăcută. Viața mea nu a fost tocmai una ușoară după decesul tatălui meu, și am mers din rău în mai rău. Nu vreau să mă plâng sau să mă victimizez, mă consider o persoana destul de puternică și indiferent de greutatile pe care mi le-a dat Dumnezeu, am reusit sa trec peste ele cu brio.

Am avut un moment de depresie indelungat. Putini stiu ca dupa moartea tatalui meu au inceput atacurile de panica, inclusiv tatal meu le avea. Sunt nedescris de grele si de urate.

Am incercat sa ma tratez, am mers la psiholog, am ajuns chiar si la psihiatru. Dar din treaba asta cred ca doar rugaciunea m-a scos”, a povestit Anamaria Rosa Preda, potrivit starpopular.ro.

„Am avut trei tentative de sinucidere”

„Deși sunt o persoană foarte, foarte credincioasă, da, am avut trei tentative de sinucidere. Una după moartea tatalui meu, si două de curand. Dar sunt foarte credincioasa si n-am putut sa fac acest pas.

Poate l-am facut la disperare, poate lumea nu intelege … dar în momentele acelea de disperare si pentru ca s-au acumulat foarte multe lucruri in viata mea. Da, era s-o fac de trei ori si nu e normal pentru ca viata e frumoasa si trebuie s-o traim din plin”, a mai spus cu durere în glas Rosa.

