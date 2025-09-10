Sport

Fiica regretatului Helmut Duckadam, imagine superbă din prima zi de școală. Julianne a împlinit 17 ani

Fata regretatului Helmut Duckadam, poză din prima zi de școală, alături de mama sa. Pe 9 septembrie și-a aniversat ziua de naștere.
Alexa Serdan
10.09.2025 | 18:30
Fiica regretatului Helmut Duckadam imagine superba din prima zi de scoala Julianne a implinit 17 ani
Fiica lui Helmut Duckadam a împlinit 17 ani. Sursa foto: Facebook.com

Julianne, fiica regretatului Helmut Duckadam, apare împreună cu cea care i-a dat viață într-o imagine din prima zi de școală. Poza a fost încărcată pe rețelele de socializare de către mama sa, care a anunțat că adolescenta a împlinit 17 ani.

Fiica regretatului Helmut Duckadam, imagine din prima zi de școală

Alexandra, soția lui Hemut Duckadam, i-a fost alături fetei sale în noul început școlar. Cele două au apărut la deschiderea liceului cu profil sportiv din Clinceni, care îi poartă numele regretatului fotbalist român.

Fosta parteneră a „Eroului de la Sevilla” zâmbește la brațul fiicei sale, care studiază în această unitate de învățământ. A muncit din greu pentru a învăța în liceu, probele nefiind deloc ușoare. În anul 2023 a terminat cu medie generală de 9.66.

Putea fi admisă la oricare dintre cele mai bune licee din București, dar a ales liceul Helmut Duckadam. E mândră de cariera fotbalistică a tatălui său, încă o dovadă în plus că își dorește foarte mult să calce pe urmele sale.

„Început de an şcolar într-o clădire nouă a Liceului cu Program Sportiv Helmut Duckadam Clinceni. Un an plin de realizări, dragi elevi!”, a scris Alexandra Duckadam, pe contul personal de Instagram.

Cum s-au îmbrăcat soția și fiica lui Helmut Duckadam în prima zi de școală

În imagine fiica lui Helmut Duckadam poartă o rochie neagră scurtă și o geacă în aceeași nuanță. Ținuta din prima zi de școală a fost accesorizată cu o pereche de ghete înalte, în timp ce mama sa a dat dovadă de eleganță și rafinament.

Regretata soție a jucătorului de fotbal a optat pentru o fustă albă până la genunchi și un sacou negru. În picioare a purtat o pereche de pantofi stiletto, nude, fotografia fiind realizată într-o sală de clasă din liceul cu profil sportiv.

Alexandra Duckadam și fiica sa
Fiica lui Helmut Duckadam în prima zi de școală și la împlinirea a 17 ani. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Fiica lui Helmut Duckadam a împlinit 17 ani

La numai o zi după ce a început școala fiica lui Helmut Duckadam a avut un motiv important de sărbătoare. Mama sa, Alexandra, a împărtășit cu toată lumea vestea că adolescenta își aniversează ziua de naștere.

Pe 9 septembrie a împlinit frumoasa vârstă de 17 ani. Cu această ocazie, a primit o urare specială din partea femeii care i-a dat viață. Aceasta a postat mai multe imagini cu fata care simte lipsa figurii paterne.

„La mulți ani, sufletul meu! Astăzi împlinești 17 ani și inima mea este plină de recunoștință pentru că te am.

Știu că nu e ușor și lipsa lui tati apasă pe sufletul tău, dar să nu uiți că el trăiește prin ține, prin zâmbetul tău și frumusețea sufletului tău. Știu că de acolo de sus este mândru de tine, așa cum a fost mereu, de puterea ta și că veghează asupra ta!

Îți doresc să ai o viață minunată, să-ți păstrezi inima bună, să fii înconjurată de oameni frumoși și să-ți amintești mereu că ești lumina mea și cea mai mare binecuvântare din viața mea!

Te iubesc infinit!”, a notat Alexandra Duckadam pe social media. Soția lui Helmut Duckadam a primit numeroase urări și felicitări pentru ziua de naștere a fiicei sale de la cei care o urmăresc în spațiul virtual.

De ce a murit Helmut Duckadam

Helmut Duckadam va rămâne pentru totdeauna „Eroul de la Sevilla”. Celebrul jucător de fotbal a încetat din viaţă pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. Din păcate, a avut mai multe probleme medicale înaintea decesului.

În perioada în care evolua la Steaua a dezvăluit că are ceva la inimă. A avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale. Ulterior, în anul 1986 a descoperit un cheag de sânge la mâna dreaptă, după o accidentare banală.

Incidentul s-a petrecut la Arad când avea doar 27 de ani. Medicii i-au spus că respectivul cheag de sânge îi blochează circulația. Acesta a fost motivul pentru care şi-a încheiat prematur cariera în lumea fotbalului.

În 2009 brațul drept i s-a umflat și medicii de la Timișoara i-au montat un stent pentru a restabili fluxul sanguin. În septembrie 2024 a suferit o operație pe cord, însă Helmut Duckadam a murit câteva luni mai târziu în urma unui accident vascular cerebral.

