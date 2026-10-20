Fiica regretatului Kobe Bryant, în centrul atenției la o prezentare de modă. A defilat pentru un brand de renume mondial 

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Fiica cea mare a regretatului Kobe Bryant a fost de curând în centrul atenției. A fost prezentă la o prezentare de modă, unde a defilat pentru un brand de renume mondial. Evenimentul a avut loc în Statele Unite ale Americii.

Fata lui Kobe Bryant, pe podiumul unui brand important

Legendarul jucător de baschet Kobe Bryant a încetat din viață pe data de 26 ianuarie 2020, la vârsta de 41 de ani, în urma unui accident de elicopter. Celebrul sportiv nu a fost singurul care a murit, tragedia numărând 9 persoane în total, printre care și fiica cea mică a jucătorului. Gianna Maria Onore avea doar 13 ani.

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Copila plecase spre un antrenament care urma să aibă loc la Mamba Academy din Thousand Oak. Din păcate, nu a mai ajuns la destinație. În urma acestui eveniment neașteptat a rămas fata cea mare, Natalia, care în prezent are 23 de ani. Tânăra lucrează ca fotomodel, având contract cu agenția IMG Models.

Ea este absolventă a Facultății de Arte Cinematografice din cadrul Universității din California de Sud (USC). Pe lângă cariera de model urmează și un parcurs în domeniul filmului și regiei. În urmă cu puțin timp și-a putut arăta dragostea pentru defilările pe podium. A fost prezentă la una dintre prezentările Victoria’s Secret care s-a desfășurat la studiourile Sony Pictures din Culver City, California.

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Fiica lui Kobe Bryant a marcat în cursul zilei de duminică, 18 octombrie, prima sa apariție pe podium pentru gigantul de lenjerie intimă. Evenimentul vine la câteva luni distanță după ce un sportiv . Mai exact, este vorba de Bam Adebayo, care s-a bucurat de acest succes notabil din postura de jucător al celor de la Miami Heat. Anterior, pentru o sumă fabuloasă.

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Cum a apărut Natalia pe podium

Revenind la Natalia Bryant aceasta a strălucit pe podiumul de modă într-o ținută care i s-a potrivit de minune. Fiica regretatului jucător NBA Kobe și a Vanessei Bryant a defilat într-o ținută specială care a fost compusă dintr-un sutien negru care avea scris mesajul „PINK”. De asemenea, modelul a purtat un bolero roz pe umeri, care i-a acoperit doar mâinile, precum și o pereche de blugi cu numeroase strasuri multicolorate. O curea argintie cu pandantive în formă de căței a ieșit în evidență, întregul ansamblu vestimentar fiind completat de o geantă strălucitoare și cercei supradimensionați în formă de inimă.

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Cu această ocazie, tânăra a dezvăluit că s-a simțit extraordinar de bine la această defilare. S-a arătat încântată că și-a făcut debutul pentru acest brand de top. „Obișnuiam să mă uitam la emisiune în fiecare an, încă de când eram mică. Am avut emisiunile în reluare, încercând cu adevărat să intru în această mentalitate”, a explicat vedeta pentru .

În plus, a subliniat că i s-a părut o nebunie pentru că a stat în același loc „cu unii dintre membrii originali”. De asemenea, modelul a adăugat că: „Îngerii sunt printre noi!”. Mai mult, a dezvăluit că fotomodelul său preferat este Candice Swanepoel. A ținut să mai menționeze pentru aceeași publicație că nu a întâlnit-o încă, dar își dorește foarte mult să i se întâmple acest lucru.

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În schimb, a povestit ce rutină a avut înainte de a urca pe podium. Fiica regretatului Kobe Bryant a transmis că a făcut puțină yoga, dar și stretching în dimineața defilării. Natalia și-a pus muzică stimulantă, playlistul ei fiind format dintr-un mix de artiști. Printre muzicienii pe care-i adoră fotomodelul se numără Beyoncé, Dua Lipa și Tate McRae.