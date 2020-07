Fiica Ronei Hartner s-a confruntat cu probleme serioase legate de voce! “Erau zile în care plângeam și eu, și ea”

Sumalya fiica Ronei Hartner s-a confruntat cu probleme serioase legate de voce. Nu își mai putea găsi vocea feminină, după ce profesorii cu care a lucrat inițial îi dădeau să cânte piese cu tonalitate înaltă.

După doi ani de chin, artista și-a mutat copilul la o altă profesoară în speranța că îi va redresa tonalitatea vocii, iar anul viitor, vrea să o înscrie la Conservator. Până atunci, Sumalya mai lucrează și cu mama ei acasă.

Rita Sumalya este fiica Ronei din căsătoria cu actorul Rocco Sedano de care s-a despărțit în 2008. Adolescenta, în vârstă de 12 ani, a moștenit calitățile artistice ale mamei.

Cu ce probleme s-a confruntat fiica Ronei Hartner

Într-un interviu oferit publicației Click, Rona a povestit pe îndelete chinul prin care a trecut atât fata ei, cât și ea, pentru că o vedea cât suferă și i se rupea sufetul în două.

“Da, vrea să fie cântăreață! Nu am scăpat! Am dat-o la mulți profesori care au învățat-o numai prostii, așa că eu sunt acum coach-ul ei vocal. Începe conservatorul anul ăsta, la conservator în Franța fac 4 ore pe săptămână și pe urmă e conservatorul oficial, așa că o pun la muzică de anul ăsta, eu rămân coach-ul ei vocal!

Este foarte periculos, a avut profesori care o învățau numai prostii, o forțau – fetiță fiind, să cânte numai piese de bărbați, cu tonalitate de bărbat. Timp de doi ani am trimis-o la o profesoară, deja fata mea era disperată, nu își mai găsea vocea ei feminină, nu se mai putea obișnui cu vocea ei feminină.

Atunci m-am enervat foarte tare și am scos-o de la școală, o învăț eu și sper că la anul, la conservator, să fie profesori ca lumea pentru că dacă nu, o scot și de acolo. Școală online am făcut din martie cu ea, am făcut lecții, unele nu le-am mai făcut deloc.

Aveam zile în care făceam 8 ore pe zi cu ea acasă, aveam zile în care plângeam la sfârșit și eu, și ea. Este foarte greu! Nu îmi place să fiu profesor, cu toate că sunt coach vocal!”, a povestit Rona Hartner pentru Click!

Rona Hartner are o relație foarte specială cu fiica ei. Petrec foarte mult timp împreună și sunt, în primul rând prietene, dincolo de relația mamă-fiică. În această vară, artista plănuiește o mini vacanță în care să plce doar cu Sumalya.

“Vrem să facem camping împreună, să plecăm amandouă într-un loc spiritual, mergem într-o reculegere între mamă și fiică, pentru că este foarte important în perioada adolescenței.

Mă ascultă dintotdeauna, este un copil foarte pur și foarte cuminte, nu e deloc rebelă, nu am probleme cu ea. Are 12 ani și noi suntem cele mai bune prietene din lume și asta contează cel mai mult, avem dialog și ea știe că oricând se poate baza pe mine.

De aceea plecăm împreună așa, cu cortul, mama și fiica în aventură totală, cu muzică la maxim!”, a mai spus artista.