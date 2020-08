În urmă cu două săptămâni, pe 9 august, Constantin Dinescu, cunoscut și sub numele de Baronul luxului, a fost preluat de către un echipaj SMURD de pe Autostrada A2 şi transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, după ce i s-a făcut rău la volan. Din păcate, pe 15 august a pierdut lupta cu viața.

Afaceristul se îndrepta spre Capitală, după ce, cu o seară înainte, ar fi petrecut într-un club din stațiunea Mamaia Nord. Se pare că, milionarul avea probleme cardiace.

Cancan.ro a găsit-o pe fiica secretă a lui Constantin Dinescu, la scurt timp după ce a avut loc înmormântarea. Carmen a făcut dezvăluiri emoționante despre tatăl ei.

Ce spune fiica secretă a milionarului Constantin Dinescu, mort în condiții suspecte

Carmen și-a cunoscut tatăl biologic la 25 de ani și, din acel moment, viața ei s-a schimbat total. Celebrul afacerist, Constantin Dinescu, i-a fost alături în cele mai grele momente. Puțină lume știe de existența fiicei sale.

”Aveam 25 de ani, o viață liniștită, fară nimic notabil în afara faptului că știam că soțul mamei nu era tatăl meu natural. Și atunci m-a găsit, Dumnezeu știe cum, tatăl meu, Constantin Dinescu.

Am început să ne povestim viața unul altuia și am povestit așa mult și bine. Era în vara anului 1996 și, de atunci până acum, am lucrat la firmele lui, în diverse domenii. De la combustibil solid, la materiale de construcții și instalații sanitare, până la galeria de artă de pe Bălcescu.

Și așa au trecut anii, m-am căsătorit, am făcut nunta perfectă cu ajutorul lui, la un restaurant din Băneasa, cu cântăreți care mai de care, pe care el îi cunoștea foarte bine: Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu, Adrian Enache, Anca Țurcașiu.

Nuntă de vis. Au trecut iar anii, la botezul băiatului meu au venit din nou preferații lui în materie de muzică.

Viața a continuat, am ajuns să ne cunoaștem foarte bine, a fost ca și cum am recuperat toți anii în care nu a fost lângă mine. Tuturor mă prezenta ca fiind fiica lui, ceea ce mi-a confirmat că, de fapt, el este înainte de toate om.

Multă lume a speculat mult, au fost multe zvonuri, dar eu vă spun din punctul meu de vedere că în viața lui a făcut ce alții doar visează, și doar ipocriții pot spune că nu și-ar dori să aibă viața pe care a avut-o el”, a povestit Carmen, fiica secretă a lui Constantin Dinescu, pentru cancan.ro.

Dinescu avea o avere impresionantă

Constantin Dinescu a fost unul dintre iubiții din trecut ai Mădălinei Pamfile, dar și unul dintre cei mai excentrici milionari români. Afaceristul deținea o colecție impresionantă de oere de artă de mare valoare, dar și o serie de maxini de lux.

Printre tablourile de mare valoare ale milionarului se numără Tete d’Arlquin, de Pablo Picasso, La Liseuse en Blanc et Jaune, de Henri Matisse, dar și Charing Cross Bridge, opera lui Claude Monet. În plus, Dinescu era proprietarul unui domeniu fabulos, situat pe malul Laculu Snagov.

Același Constantin Dinescu, mare iubitor de artă, ar fi fost implicat, în urmă cu câțiva ani, în jaful dat la muzeul Kunsthal din Rotterdam.