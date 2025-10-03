Fiica unui faimos campion s-a logodit la doar 16 ani! Cum au reacționat părinții când au primit vestea

Este vorba despre fiica boxerului Tyson Fury. Venezuela s-a logodit la doar 16 ani cu iubitul ei, Noah Price, în vârstă de 18 ani. Cei doi tineri au decis că este momentul să facă un pas important în viața lor.

ADVERTISEMENT

Cum au reacționat Tyson Fury și soția sa când au primit vestea

Atât Tyson cât și Paris Fury, au reacționat la scurt timp după ce au primit vestea. Se pare că în primă fază, părinții au fost șocați. Chiar și așa, se bucură de faptul că fiica lor este fericită alături de partenerul ei. Totodată, aceștia s-au declarat ca fiind ”mândrii”.

”Felicitări, Venezuela Fury și Noah Price pentru logodna voastră! Amândoi sunteți tineri, dar când știi ceva, pur și simplu știi! Încă sunt în stare de șoc, dar foarte fericită pentru amândoi. Eu și tatăl tău nici că am putea fi mai mândrii”, a scris Paris Fury, pe Instagram. Și nici marele campion nu s-a lăsat mai prejos.

ADVERTISEMENT

Tyson Fury a avut și el o reacție, mai ales după ce fiica sa a fost criticată pentru că s-a logodit la doar 16 ani. În opinia lui, nu contează neapărat vârsta și mai degrabă modul în care o relație ajunge să evolueze.

Mesajul marelui campion după ce fiica sa a fost criticată

Acesta a dat exemplu cazul celor care s-au căsătorit la 18 ani și au rămas împreună până la moarte. Alte persoane în schimb ajung să se căsătorească la 30 de ani și divorțează după nu foarte mult timp.

ADVERTISEMENT

„Acum 50 de ani, oamenii se căsătoreau la 18 ani și rămâneau împreună până la moarte. Astăzi, oamenii așteaptă până la 30 de ani pentru a se căsători și divorțează în termen de trei ani. Pe atunci, cuplurile nu aveau nimic, ci construiau totul împreună.

ADVERTISEMENT

Acum, cuplurile au totul, dar nu pot construi nimic împreună. Bunicii noștri împărțeau o cameră mică și o numeau paradis. Noi avem case cu cinci dormitoare și le numim închisori. Singura diferență este că acum numim angajamentul drept „stabilire” și fuga drept „regăsire de sine”.

Dar dacă ne îndoim de noi înșine, am putea înceta să căutăm perfecțiunea și să începem să construim o conexiune. Mă întreb, oare chiar am devenit atât de obsedați să găsim persoana potrivită încât am uitat să încercăm noi să fim persoana potrivită?”, a declarat Tyson Fury, citat de Marca.

ADVERTISEMENT

Tyson Fury și Paris, împreună de aproape 20 de ani

Menționăm faptul că Tyson Fury și Paris s-au căsătorit de tineri. El avea 21 de ani în timp cea ea doar 19 ani. Iar mariajul lor continuă să evolueze. Au împreună șapte copii și totodată se înțeleg de minune.

S-au căsătorit în anul 2008 și nu au uitat niciodată acel moment. . Iar ambii parteneri au doar cuvinte de laudă unul la adresa celuilalt.

În anumite interviuri acordate de-a lungul timpului, marele campion la box povestea că soția sa îi este mereu alături. , aceasta l-a susținut necondiționat, lucru esențial pentru el.