Fiica unui fost fotbalist se iubește cu un bărbat mai mare cu 8 ani. E fostul iubit al unei sportive celebre

Fata unui fost jucător de fotbal și-a oficializat relația amoroasă cu un bărbat mai mare decât ea. Acesta s-a iubit în trecut cu o vedetă extrem de cunoscută, care nu este străină de lumea sportului internațional.
Alexa Serdan
16.03.2026 | 17:15
Fiica unui cunoscut fotbalist se iubește cu un bărbat mai mare cu 8 ani. Sursa foto: Instagram.com
Maria Eduarda Gaspar, cunoscută de apropiați drept Duda, fiica unui fost fotbalist, este în culmea fericirii. Tânăra de 19 ani a anunțat că se iubește cu un bărbat mai mare cu 8 ani. Acesta este Douglas Luiz, nimeni altul decât fostul iubit al unei sportive celebre, și anume Alisha Lehmann.

Fata unui fost jucător de fotbal, relație cu iubitul unei sportive

Fata fotbalistului brazilian Edu Gaspar a intrat în atenția oamenilor datorită unei dezvăluiri de senzație. La doar 19 ani, Maria Eduarda Gaspar, a mărturisit că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Totul are legătură cu dragostea pe care i-o poartă unui bărbat cu 8 ani mai mare.

Adolescenta nu ascunde faptul că formează un cuplu cu starul de la Aston Villa, Douglas Luiz, conform The Sun. Jucătorul de fotbal are 27 de ani, dar această diferență nu pare a fi o piedică în calea relației amoroase care este una la început de drum. Sportivul s-a iubit în trecut cu Alisha Lehmann.

Cei doi au pus capăt legăturii amoroase după 4 ani, la finalul lui 2025. Motivul separării a fost programul mult prea încărcat. Sportiva care este asemănată adesea cu o păpușă Barbie nu a făcut prea multe declarații pe marginea subiectului, însă nu același lucru se poate spune despre fotbalist.

La scurtă vreme după separarea de „cea mai sexy fotbalistă din lume”, acesta a spus că Alisha Lehmann avea prea multe activități în afara terenului. Din păcate, astfel nu aveau timp suficient pentru a sta împreună. Nu a fost prea multă vreme singur, găsindu-și o parteneră mult mai mică.

Schimb de mesaje între tânără și iubit

Duda, fiica fostului fotbalist Edu Gaspar, este foarte încântată de relație. Frumoasa vedetă a lăsat un mesaj special pe rețelele de socializare, unde a anunțat în mod oficial că are sentimente puternice pentru Douglas Luiz. Dragostea plutește în aer între ei doi parteneri de viață.

„Ești cea mai mare certitudine a mea”, este comentariul pe l-a lăsat cea care locuiește în Londra l-a lăsat pe Instagram. Douglas Luiz a răspuns instant la acest mesaj venit din partea adolescentei: „Prioritatea mea va fi să te fac fericită.”

În altă ordine de idei, blondina este un model care are parte de mulți fani. E urmărită de peste 59.000 de persoane pe social media, unde postează frecvent imagini din viața sa privată care se arată a fi una extravagantă și presărată cu multe evenimente mondene.

Vacanțele nu lipsesc din peisaj, fotografiile de la piscină făcând deliciul internauților. Duda Gaspar obișnuiește să călătorească destul de des, optând pentru destinații exotice. În luna februarie a vizitat Marocul, fiind cucerită de această locație.

E pasionată de modă, în prezent lucrând pentru agenția Mega Model Diversity, cu sediul în Sao Paulo. De asemenea, adolescenta este membră a unei cunoscute agenții de talente. Recent, fiica lui Edu Gaspar a fost prezentă la Săptămâna Modei de la Londra.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
